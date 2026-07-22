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REKORDNO NIZAK VODOSTAJ

FOTO Nevjerojatan prizor na Dunavu: Srbin automobilom prešao korito rijeke i završio na Vukovarskoj adi

Vukovarska ada
Foto: Tomislav Krasnec
1/2
VL
Autor
Mateja Papić
22.07.2026.
u 20:31
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Vozač se nakratko provozao po otoku, porazgovarao s okupljenima i istim se putem vratio. Na povratku je vozilo nakratko zapelo u pijesku, ali ga je vozač uspješno izvukao

Rijeka koja je stoljećima oblikovala živote ljudi uz svoje obale ovoga je ljeta pokazala svoje najranjivije lice. Rekordno nizak vodostaj Dunava nije samo otkrio potopljene brodske olupine, već je omogućio prizor koji se, prema svim dostupnim svjedočenjima, u novijoj povijesti nije dogodio: automobil je prešao preko korita rijeke i stigao ravno na Vukovarsku adu.

Kako javlja lokalni portal Press032, vozač automobila sa srpskim registracijskim oznakama iskoristio je iznimno niske vode i preko nekadašnjeg pristaništa skele – koje je nekad spajalo dvije obale – dovezao se na pješčani otok. Kupači koji su se u tom trenutku nalazili na adi ostali su zatečeni.

Vozač se nakratko provozao po otoku, porazgovarao s okupljenima i istim se putem vratio. Na povratku je vozilo nakratko zapelo u pijesku, ali ga je vozač uspješno izvukao. Riječ je, kako ističu izvori s terena, o prvom zabilježenom slučaju da je netko automobilom stigao na Vukovarsku adu. Ono što je inače dostupno samo čamcem, ovoga je ljeta postalo prohodno pješice, a očito i kotačima. Neobičan prizor pogledajte ovdje.

Inače, Vukovarska ada već godinama je jedno od najdražih ljetnih utočišta u Slavoniji. Pješčani otok udaljen samo nekoliko minuta vožnje čamcem od središta Vukovara, ovisno o vodostaju, prostire se na oko 32.000 četvornih metara. Uvršten je među deset najljepših riječnih i jezerskih plaža u Hrvatskoj, a tijekom ljeta privlači i Vukovarce i brojne turiste željne mirnog kupanja, sporta i dobre atmosfere. Na adi se nalazi uređena pješčana plaža, teren za odbojku na pijesku, sprave za vježbanje na otvorenom, ugostiteljska ponuda te prostor za kampiranje. 

Vukovarska ada
Foto: Tomislav Krasnec

Spomenimo i da je niski vodostaj Dunava posljednjih dana otkrio i druge tragove prošlosti. Kod Opatovca su ponovno izronili obrisi broda potopljenog 1930-ih godina, koji je desetljećima bio skriven ispod površine rijeke. Iako se neki stariji stanovnici sjećaju da su prije petnaestak godina, također za niskog vodostaja, mogli nazrijeti tek nejasne obrise, nitko ne pamti da je olupina ikada bila ovako vidljiva i eksponirana. Više o tome čitajte ovdje.

FOTO Niski vodostaj Dunava otkrio misterij star 90 godina: Izronio golemi brod!
Vukovarska ada
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Ključne riječi
Vukovarska ada dunav Vukovar

Komentara 5

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CO
CommonSense
20:49 22.07.2026.

Dakle, ilegalno je ušao u EU.

Avatar argus1000
argus1000
21:50 22.07.2026.

Ako ćemo istinu, otok se nalazi u međunarodnim vodama,, iako granica između Hr i Srbije nije uopće riješena, pogotovo ne u zoni Dunava, prihvaćeni model je granice sredinom matice Dunava. Činjenica je kako i mi iz Hr, te ono, iz Sr bez ikakvih problema možemo na Otok. Isto tako, mogu ploviti cijelom širinom Dunava,, ne smijem se siriti neposredno uz obalu ili iskrcati na srbijansku stranu i obrnuto.

AC
ActaCroatica
21:48 22.07.2026.

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