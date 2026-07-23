Kremlj donio odluku koja će uzdrmati Ukrajince: Žele zadržati sve, a jedan dio mora pasti silom

Rusija više nije voljna vratiti neke okupirane teritorije Ukrajini kao dio bilo kakvog sporazuma o okončanju rata i planira ih zadržati kao tampon zone, prema izvorima bliskim Kremlju. Ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje je predan preuzimanju pune kontrole nad istočnom Donjeckom regijom Ukrajine silom i sada će zadržati područja Sumske i Harkovske regije u blizini granice s Rusijom kao tampon zone, rekle su tri osobe koje su tražile da ostanu anonimne raspravljajući o osjetljivim pitanjima.

Putin je odustao od teritorijalnih ustupaka jer Rusija sve konfrontacijskije izjave SAD-a smatra dokazom da su neformalni dogovori postignuti na njegovom summitu s predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci propali, rekli su izvori. Dok SAD inzistira da na summitu prošlog kolovoza nije postignut dogovor o okončanju ruskog rata u Ukrajini, dužnosnici Kremlja više su puta tvrdili da je postojao paket obveza u okviru takozvanog sporazuma "duh Anchoragea" između Putina i Trumpa. Oni su uključivali pritisak na Ukrajinu da preda teritorij u svojoj istočnoj Donjeckoj regiji u zamjenu za Rusiju koja bi vratila okupirana područja sjeverne Sumske i sjeveroistočne Harkovske regije. Kremlj je učvrstio svoj stav usred eskalacije ukrajinskih napada duboko u Rusiji, uključujući i one na Moskvu, koji su oštetili rafinerije nafte i izazvali nestašicu goriva diljem zemlje. Trump je također podržao novi zakon o sankcijama koji je zagovarao pokojni senator Lindsey Graham, a koji bi ciljao pet najvećih kupaca ruske nafte i plina s carinskim stopama do 100%. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov nije odgovorio na zahtjev za komentar, javlja Bloomberg.

Summit između Trumpa i Putina bio je njihov najduži susret licem u lice i održan je usred velikih očekivanja za napredak u okončanju rata. Na kraju je Putin napustio Anchorage bez pristanka na prekid vatre kako bi se omogućili mirovni pregovori, dok je Trump rekao da je na ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da postigne dogovor. Pregovori o mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine, koje predvode SAD, zastali su od veljače jer se Trumpova administracija usredotočila na rat s Iranom.

Zelenski je u lipnju u otvorenom pismu izazvao Putina na sastanak radi izravnih mirovnih pregovora kako bi se okončao rat koji je sada u petoj godini. Putin je odbio tu ponudu i rekao da bi njegova vojska trebala "nastaviti raditi". Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da planira sastanak s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom u četvrtak u Manili, gdje prisustvuju sastanku kolega iz Udruženja zemalja jugoistočne Azije.

Lavrov je u srijedu novinarima rekao da će od Rubia tražiti pojašnjenje o Trumpovim nedavnim komentarima da se sporazum o okončanju rata približava . "Bolje je izravno postaviti pitanje i dobiti odgovor", rekao je.

Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade dronovima i raketama na Kijev i druge ukrajinske gradove. Intenzivne borbe se nastavljaju u Donjeckoj regiji, oko Konstantinivke, strateškog logističkog središta čije bi rusko zauzimanje otvorilo put prema glavnim ukrajinskim obrambenim uporištima Kramatorsku i Slavjansku. Putin želi da Ukrajina preda kontrolu nad teritorijem u Donjecku. Ukrajina odbija taj zahtjev i predlaže prekid rata duž postojećih linija fronta. Rusija je spremna vratiti se pregovorima tek nakon što Putin postigne cilj zauzimanja Donjecka, prema riječima dvije osobe bliske Kremlju. Rusko Ministarstvo obrane uvjerilo je predsjednika da može uspostaviti potpunu kontrolu nad područjem do kraja godine, rekla je jedna osoba.

Mnogi u ruskoj vojsci smatraju taj raspored nerealnim i vjeruju da će moći preuzeti kontrolu nad Donjeckom regijom tek tijekom 2027. godine, prema osobi bliskoj Ministarstvu obrane u Moskvi. Rubio je nedavno novinarima rekao da je 'na Aljasci postojao prijedlog, ali da na Aljasci nije bilo dogovora' o sporazumu o okončanju rata. "Da je postojao dogovor, rat bi bio okončan", rekao je.

Lavrov je sljedećeg dana u izjavi rekao da je Putin na Aljasci odgovorio na prijedloge koje je Moskvi prethodno donio Trumpov izaslanik Steve Witkoff . "Ako jedna strana, u ovom slučaju Sjedinjene Države, iznese svoje prijedloge za rješenje - za pristup rješavanju ove krize - a druga strana izrazi slaganje s tim prijedlozima, onda izjava da nije postignut dogovor čini se, blago rečeno, pomalo neelegantnom", rekao je Lavrov.