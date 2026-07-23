Argentinci traže ponavljanje finala SP-a i tvrde da ih je sudac Vinčić teško oštetio!

Više od 80.000 argentinskih navijača potpisalo je internetsku peticiju kojom od Fife traže ponavljanje finala Svjetskog prvenstva protiv Španjolske. Smatraju da je utakmicu obilježilo "pristrano i korumpirano suđenje" te traže da se finale ponovno odigra s drugim sucem.

Španjolska je naslov svjetskog prvaka osvojila pobjedom 1:0 nakon produžetaka, a jedini pogodak postigao je Ferran Torres. Nakon utakmice dio argentinskih igrača izazvao je incidente na terenu, dok su navijači pokrenuli peticiju na platformi Change.org.

Autorica peticije Gisela Sanchez tvrdi da je finale "ukaljano kontroverznim i korumpiranim suđenjem" te poziva Fifu da detaljno istraži sve sporne situacije. U opisu peticije navodi kako bi dopuštanje takvih događaja narušilo vjerodostojnost nogometa te traži da se finale ponovi "bez utjecaja korumpiranog suca".

Peticija je u kratkom roku prikupila više od 80.000 potpisa, a izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni podržavaju zahtjev za ponavljanjem utakmice, drugi smatraju da je riječ o nerealnom prijedlogu i da se ishod finala ne može mijenjati. Inače, pravdu na utakmici je dijelio slovenski sudac Slavko Vinčić.