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VIŠE OD 80.000 POTPISA

Argentinci traže ponavljanje finala SP-a i tvrde da ih je sudac Vinčić teško oštetio!

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: James Lang/REUTERS
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
23.07.2026.
u 17:16
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Autorica peticije Gisela Sanchez tvrdi da je finale "ukaljano kontroverznim i korumpiranim suđenjem" te poziva Fifu da detaljno istraži sve sporne situacije. U opisu peticije navodi kako bi dopuštanje takvih događaja narušilo vjerodostojnost nogometa te traži da se finale ponovi "bez utjecaja korumpiranog suca".

Više od 80.000 argentinskih navijača potpisalo je internetsku peticiju kojom od Fife traže ponavljanje finala Svjetskog prvenstva protiv Španjolske. Smatraju da je utakmicu obilježilo "pristrano i korumpirano suđenje" te traže da se finale ponovno odigra s drugim sucem.

Španjolska je naslov svjetskog prvaka osvojila pobjedom 1:0 nakon produžetaka, a jedini pogodak postigao je Ferran Torres. Nakon utakmice dio argentinskih igrača izazvao je incidente na terenu, dok su navijači pokrenuli peticiju na platformi Change.org.

Autorica peticije Gisela Sanchez tvrdi da je finale "ukaljano kontroverznim i korumpiranim suđenjem" te poziva Fifu da detaljno istraži sve sporne situacije. U opisu peticije navodi kako bi dopuštanje takvih događaja narušilo vjerodostojnost nogometa te traži da se finale ponovi "bez utjecaja korumpiranog suca".

Peticija je u kratkom roku prikupila više od 80.000 potpisa, a izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni podržavaju zahtjev za ponavljanjem utakmice, drugi smatraju da je riječ o nerealnom prijedlogu i da se ishod finala ne može mijenjati. Inače, pravdu na utakmici je dijelio slovenski sudac Slavko Vinčić.
Ključne riječi
SP 2026. Argentina reprezentacija

Komentara 7

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Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
17:36 23.07.2026.

A što bi mi trebali reći ….pa mi bi skupili 800 mil potpisa za onu pljačku

KP
Karlovacko pivo
17:53 23.07.2026.

Koliko miliona bi potpisalo peticiju dase Argentinu kazni za jedno ili dva natjecanja na SP a sudcu slovencu sa jedne strane pohvale a sa druge zamjerka šta nije počeo ranije sa žutim kartonima tako bi argetinci završili sa naj više devet igrača

Avatar mladen111
mladen111
17:47 23.07.2026.

Koja smijuruija. Hoćemo li ponoviti i 1986 i "božju ruku" ?

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