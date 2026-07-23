FOTO Najpoznatija balkanska voditeljica 'zapalila' mreže! Bujnim dekolteom izazvala lavinu komentara

Albansku sportsku novinarku Evu Murati britanski mediji često nazivaju "albanskom Laurom Woods", a ona taj status redovito potvrđuje objavama na društvenim mrežama. 
Albansku sportsku novinarku Evu Murati britanski mediji često nazivaju "albanskom Laurom Woods", a ona taj status redovito potvrđuje objavama na društvenim mrežama. 
Foto: Instagram
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Voditeljica, koja u Albaniji vodi emisije posvećene Ligi prvaka, početkom srpnja objavila je seriju fotografija u bikiniju koje su istaknule njezinu zavidnu figuru. Obožavatelji nisu štedjeli na riječima pa su se komentari nizali velikom brzinom. "Božanstveno lijepa Eva", "Božica" i "Senzacionalno" samo su neki od komplimenata kojima su je pratitelji obasuli.
Voditeljica, koja u Albaniji vodi emisije posvećene Ligi prvaka, početkom srpnja objavila je seriju fotografija u bikiniju koje su istaknule njezinu zavidnu figuru. Obožavatelji nisu štedjeli na riječima pa su se komentari nizali velikom brzinom. "Božanstveno lijepa Eva", "Božica" i "Senzacionalno" samo su neki od komplimenata kojima su je pratitelji obasuli.
Foto: Instagram
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No, Murati je mnogo više od atraktivnog izgleda. Karijeru je započela s tek 15 godina u svijetu mode, a s 21 postala je najmlađa osoba na naslovnici albanskog časopisa "Living".
No, Murati je mnogo više od atraktivnog izgleda. Karijeru je započela s tek 15 godina u svijetu mode, a s 21 postala je najmlađa osoba na naslovnici albanskog časopisa "Living".
Foto: Instagram
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Osim što tečno govori engleski, talijanski i španjolski, ostvarila je i zapažene uloge u nekoliko filmova i televizijskih serija. Uz sve to, poznata je i kao gorljiva zagovornica rodne ravnopravnosti, čime razbija stereotipe u sportskom novinarstvu.
Osim što tečno govori engleski, talijanski i španjolski, ostvarila je i zapažene uloge u nekoliko filmova i televizijskih serija. Uz sve to, poznata je i kao gorljiva zagovornica rodne ravnopravnosti, čime razbija stereotipe u sportskom novinarstvu.
Foto: Instagram
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Strast prema nogometu nedavno ju je dovela i u Hrvatsku. Početkom lipnja sudjelovala je na Sunset Sports Festivalu u Zadru, a potom je produžila boravak na našoj obali. 
Strast prema nogometu nedavno ju je dovela i u Hrvatsku. Početkom lipnja sudjelovala je na Sunset Sports Festivalu u Zadru, a potom je produžila boravak na našoj obali. 
Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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