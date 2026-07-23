FOTO Najpoznatija balkanska voditeljica 'zapalila' mreže! Bujnim dekolteom izazvala lavinu komentara

Voditeljica, koja u Albaniji vodi emisije posvećene Ligi prvaka, početkom srpnja objavila je seriju fotografija u bikiniju koje su istaknule njezinu zavidnu figuru. Obožavatelji nisu štedjeli na riječima pa su se komentari nizali velikom brzinom. "Božanstveno lijepa Eva", "Božica" i "Senzacionalno" samo su neki od komplimenata kojima su je pratitelji obasuli.
Osim što tečno govori engleski, talijanski i španjolski, ostvarila je i zapažene uloge u nekoliko filmova i televizijskih serija. Uz sve to, poznata je i kao gorljiva zagovornica rodne ravnopravnosti, čime razbija stereotipe u sportskom novinarstvu.