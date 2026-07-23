FOTO Posljednji ispraćaj profesora emeritusa Vilka Žiljaka: Obitelj, prijatelji i kolege oprostili se od velikana hrvatske znanosti

Na zagrebačkom Mirogoju održan je posljednji ispraćaj profesora emeritusa Vilka Žiljaka, jednog od pionira računalne grafike u Hrvatskoj i koautora dizajna hrvatske kune.
Na zagrebačkom Mirogoju održan je posljednji ispraćaj profesora emeritusa Vilka Žiljaka, jednog od pionira računalne grafike u Hrvatskoj i koautora dizajna hrvatske kune.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Od uglednog hrvatskog znanstvenika, inovatora i sveučilišnog profesora oprostili su se članovi obitelji, prijatelji, kolege i suradnici.
Od uglednog hrvatskog znanstvenika, inovatora i sveučilišnog profesora oprostili su se članovi obitelji, prijatelji, kolege i suradnici.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Žiljak je preminuo u 80. godini, ostavivši dubok trag u hrvatskoj znanosti, tehnologiji i umjetnosti.
Žiljak je preminuo u 80. godini, ostavivši dubok trag u hrvatskoj znanosti, tehnologiji i umjetnosti.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Smatra ga se jednim od začetnika hrvatske računalne grafike, matematičkog modeliranja i grafičke tehnologije. Tijekom bogate znanstvene karijere objavio je više od stotinu izvornih znanstvenih radova i deset knjiga te sudjelovao u osnivanju novih studijskih programa.
Smatra ga se jednim od začetnika hrvatske računalne grafike, matematičkog modeliranja i grafičke tehnologije. Tijekom bogate znanstvene karijere objavio je više od stotinu izvornih znanstvenih radova i deset knjiga te sudjelovao u osnivanju novih studijskih programa.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Bio je i prvi voditelj poslijediplomskog studija Grafičko inženjerstvo na Grafičkom fakultetu u Zagrebu.
Bio je i prvi voditelj poslijediplomskog studija Grafičko inženjerstvo na Grafičkom fakultetu u Zagrebu.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Razvio je inovaciju INFRAREDESIGN, odnosno infracrveni dizajn, te metodu InfraredArt, koja omogućuje ispis skrivene vizualne informacije u infracrvenom spektru. Te su se metode primjenjivale u sigurnosnom tisku novčanica, dokumenata i umjetničkih djela.
Razvio je inovaciju INFRAREDESIGN, odnosno infracrveni dizajn, te metodu InfraredArt, koja omogućuje ispis skrivene vizualne informacije u infracrvenom spektru. Te su se metode primjenjivale u sigurnosnom tisku novčanica, dokumenata i umjetničkih djela.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Široj javnosti bio je poznat kao koautor dizajna hrvatske kune, za što, kako je ranije govorio, nije uzeo honorar.
Široj javnosti bio je poznat kao koautor dizajna hrvatske kune, za što, kako je ranije govorio, nije uzeo honorar.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Sudjelovao je i u oblikovanju prvih dokumenata Republike Hrvatske te u projektiranju velikih gospodarskih sustava, među kojima su Koksara u Luci Bakar, Luka Rijeka i JANAF.
Sudjelovao je i u oblikovanju prvih dokumenata Republike Hrvatske te u projektiranju velikih gospodarskih sustava, među kojima su Koksara u Luci Bakar, Luka Rijeka i JANAF.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Za svoj rad dobio je brojna domaća i međunarodna priznanja, uključujući Državnu nagradu za znanost i nagradu "Nikola Tesla" za najboljeg hrvatskog inovatora. Bio je i jedriličar, sportski pilot te predsjednik Hrvatskog bob saveza.
Za svoj rad dobio je brojna domaća i međunarodna priznanja, uključujući Državnu nagradu za znanost i nagradu "Nikola Tesla" za najboljeg hrvatskog inovatora. Bio je i jedriličar, sportski pilot te predsjednik Hrvatskog bob saveza.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Tehničko veleučilište u Zagrebu u oproštajnoj je poruci istaknulo da će Žiljak ostati zapamćen kao "vizionar koji je spajao egzaktnu znanost i umjetnost".
Tehničko veleučilište u Zagrebu u oproštajnoj je poruci istaknulo da će Žiljak ostati zapamćen kao "vizionar koji je spajao egzaktnu znanost i umjetnost".
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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