FOTO Posljednji ispraćaj profesora emeritusa Vilka Žiljaka: Obitelj, prijatelji i kolege oprostili se od velikana hrvatske znanosti

Smatra ga se jednim od začetnika hrvatske računalne grafike, matematičkog modeliranja i grafičke tehnologije. Tijekom bogate znanstvene karijere objavio je više od stotinu izvornih znanstvenih radova i deset knjiga te sudjelovao u osnivanju novih studijskih programa.
Razvio je inovaciju INFRAREDESIGN, odnosno infracrveni dizajn, te metodu InfraredArt, koja omogućuje ispis skrivene vizualne informacije u infracrvenom spektru. Te su se metode primjenjivale u sigurnosnom tisku novčanica, dokumenata i umjetničkih djela.
Za svoj rad dobio je brojna domaća i međunarodna priznanja, uključujući Državnu nagradu za znanost i nagradu "Nikola Tesla" za najboljeg hrvatskog inovatora. Bio je i jedriličar, sportski pilot te predsjednik Hrvatskog bob saveza.