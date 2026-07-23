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VIŠE POVJERENJA NEGO U ZELENSKOG

Povjerenje u bivšeg ministra obrane Mihaila Fedorova poraslo je sa 35% na čak 65% u proteklom tjednu,

Autor
Danijel Prerad
23.07.2026.
u 16:58
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Prema anketi, 72% ispitanika nije podržalo Fedorovljevu smjenu, 5% ju je podržalo, a 17% je reklo da im je svejedno.

Povjerenje u bivšeg ministra obrane Mihaila Fedorova poraslo je sa 35% na čak 65% u proteklom tjednu, nadmašivši povjerenje prema predsjedniku Volodimiru Zelenskom, prema anketi koju je Rating Group objavila 22. srpnja.

Anketa je provedena 20. i 21. srpnja, u jeku prosvjeda zbog smjene popularnog ministra obrane. Fedorov, koji je bio široko smatran vrlo učinkovitim, smijenjen je s mjesta ministra obrane usred rekonstrukcije kabineta 16. srpnja. Od tada je tisuće prosvjednika svakodnevno izlazilo na ulice diljem zemlje kako bi prosvjedovali protiv njegove smjene.

Ključne riječi
Volodimir Zelenski Ukrajina

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