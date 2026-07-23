Hrvati izabrali najdepresivniji grad u državi, jedan se posebno istaknuo: 'Sivilo čak i kad sunce sja'

Pitanje "Koji grad ste posjetili i pomislili 'ovo je najdosadniji / depresivniji grad u Hrvatskoj'?" izazvalo je žestoku raspravu na popularnoj društvenoj mreži Reddit. Objava je prikupila stotine komentara u kojima su korisnici dijelili svoja, često vrlo tmurna, iskustva iz raznih krajeva zemlje. Iako je pokretač teme nominirao Županju, korisnici su se brzo usmjerili na druge kandidate, a neki su gradovi dobili znatno više glasova.

Na samom vrhu liste najdepresivnijih gradova, s više od 200 glasova podrške, našle su se Ploče. Jedan od najpopularnijih komentara opisuje ih kao mjesto gdje su "drogeraši na svakom kutu, zgrade su im oronule. Sivilo na svakom koraku, čak i kad sunce sja." Visoko na listi našao se i Vukovar, koji je više korisnika opisalo kao "potpuno mrtav grad", dok je Rijeka zaradila titulu "najtužnijeg grada" zbog dojma konstantnog sivila, kiše i bure. Velik broj glasova dobile su i Petrinja i Glina, koje su korisnici bez puno biranja riječi nazvali "teškom selendrom".

Rasprava se nije zaustavila samo na pojedinačnim gradovima. Mnogi su istaknuli da se ne radi o izoliranim slučajevima, već o cijelim regijama koje odaju dojam beznađa. "Hrpa gradova po Slavoniji, Baniji, Lici, Gorskom Kotaru visi na zadnjim koncima i za koje desetljeće to će biti gradovi duhova", napisao je jedan korisnik, opisujući prizore napuštenih poslovnih prostora i kuća koje više nitko nikada neće kupiti. U tom kontekstu spomenuti su i Knin, za koji neki kažu da ima "lošu energiju", Gospić, gdje se i 30 godina nakon rata vide rupe od metaka na fasadama, te Obrovac i Benkovac kao primjeri teške depresije u dalmatinskom zaleđu.

Ipak, nisu se svi složili s negativnim ocjenama. Pojedini korisnici branili su svoje gradove ili isticali da je dojam uvelike subjektivan i ovisi o okolnostima posjeta. Jedna korisnica je napisala kako je proputovala gotovo cijelu Hrvatsku i da ništa ne može označiti kao ružno, naglašavajući kako doživljaj ovisi o godišnjem dobu. "Zima na moru je uglavnom mrtvilo, ali ako je sunce, svaki grad na obali je predivan. Također, ljeto u Slavoniji, s komarcima i prašinom i nije nešto, ali zato jesen je predivna", zaključila je.

Ova rasprava ističe i značajnu razliku u tome kako se doživljavaju različiti dijelovi Hrvatske, što potvrđuju i studije o percepciji turista koji često imaju drugačija očekivanja i iskustva od lokalnog stanovništva. Dok su neki gradove poput Karlovca, Siska i Kutine opisali kao tmurne i beživotne, drugi su upozorili da se ne može uspoređivati mali grad poput Županje s Rijekom ili Zagrebom. Na kraju, jedan je komentar možda najbolje sažeo srž problema: "Meni su najdepresivnija mjesta tamo gdje nema ljudi. S pravim ljudima možeš i u Mrduši Donjoj biti sretan."

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Uhićen Damir Šegota, direktor HOO-a i supruga mu. Njega sumnjiče za mito i pranje novca, nju za pranje novca Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

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