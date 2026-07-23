Dana White: Nikada neće biti drugog Conora McGregora, on je sve promijenio

Irski MMA borac Conor McGregor je bez sumnje najveća zvijezda u povijesti UFC-a. On nije samo godinama bio zaštitno lice kompanije, već je označio prekretnicu u sportu i zauvijek promijenio svijet mješovitih borilačkih vještina.

Premda se s vremenom pokušalo pronaći nekoga tko bi mogao dostići njegovu razinu popularnosti, UFC-ov šef Dana White je nedavno ponovno priznao da se nitko poput Conora više nikada neće pojaviti, piše Croring.

U intervjuu za The Pivot naglasio je kako su vrijeme, mjesto i način na koji je McGregor ušao u sport stvorili savršenu oluju koja se ne može ponoviti.

– Pojavit će se nove superzvijezde, ali nikada više neće biti drugog Conora. On je sve promijenio – istaknuo je Dana White, ističući da njegov cjelokupni kontekst ostaje jedinstven.

Njegov nedavni povratak u oktogon nakon gotovo pet godina pauze to je i dokazao.

Ulaznice su se prodale u nekoliko minuta i cijeli je svijet pratio taj događaj, premda McGregor više nije onaj borac koji je osvojio dvostruku krunu.

Danas su MMA i UFC dosegnuli razinu globalne prepoznatljivosti u kojoj je McGregor odigrao ključnu ulogu.

Njegovi legendarni nokauti protiv Joséa Alda i Eddieja Alvareza, epski okršaj s Habibom Nurmagomedovim koji je srušio sve rekorde gledanosti ili njegov izlet u boksačke vode protiv Floyda Mayweathera stvorili su utjecaj koji daleko nadilazi granice sporta.

Upravo su ti trenuci omogućili da se mješovite borilačke vještine etabliraju među najpraćenijim sportovima na svijetu, privlačeći novu, masovnu publiku koja do tada nije ni znala za postojanje oktogona.

McGregor je svojom karizmom, samopouzdanjem i nevjerojatnom sposobnošću samopromocije pretvorio svaki svoj nastup u globalni spektakl, čime je postavio potpuno nove standarde za sve buduće generacije boraca.

Zanimljivo je da, kada se gledaju isključivo sportska postignuća, McGregor vjerojatno ne bi ušao ni u Top pet najvećih boraca u povijesti UFC-a.

Imena poput Jona Jonesa, Andersona Silve, Georgesa St-Pierrea ili Demetriousa Johnsona imaju značajnije i dugotrajnije natjecateljsko naslijeđe.

Međutim, nitko od njih nije se ni približio Ircu po medijskom utjecaju i komercijalnoj moći.

Brojke govore same za sebe: četiri od pet najuspješnijih priredbi po zaradi od ulaznica u povijesti UFC-a predvodio je upravo on.

Njegova borba protiv Habiba na UFC 229 drži apsolutni rekord s 2,4 milijuna prodanih pay-per-view prijenosa.

Njegova aura, osobnost i jedinstven način na koji je “prodavao” borbe bili su drukčiji, do te mjere da je ove godine bio jedini borac sposoban predvoditi numeriranu priredbu bez ikakve titule u igri.

Loša vijest za UFC jest da se McGregorova era nezaustavljivo bliži kraju. U svom ugovoru ima još samo jednu borbu i, osim nekog velikog iznenađenja, očekuje se da će nakon nje krenuti svojim putem.

Njegovo najbolje vrijeme je prošlo, ima 38 godina, a nedavna teška ozljeda noge na povratničkoj borbi na UFC 329 protiv Maxa Hollowaya, koja je prekinuta nakon samo 69 sekundi, navijestila je skori kraj karijere.

I Bez obzira na ishod ishodu, ta je priredba ostvarila nevjerojatnih 14,3 milijuna streamova samo u SAD-u, još jednom potvrdivši njegovu neprolaznu magnetsku privlačnost.

Njegov utjecaj je već ostvaren i neupitno je da UFC svoju popularnost može zahvaliti upravo Conoru McGregoru.