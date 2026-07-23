Bruno Petković definitivno mijenja klub? Zna se koji ga klub želi, još će malo napuniti džepove

Već se neko vrijeme nagađa o mogućem odlasku Brune Petkovića iz turskog Kocaelispora nakon samo jedne sezone. Ikona zagrebačkog Dinama u taj je klub stigla prošle sezone nakon ružnog rastanka sa zagrebačkim plavima, U Turskoj je dobio vrlo bogat ugovor koji je i opravdavao na terenu, ali došlo je do sukoba s čelnicima zbog neisplaćenih bonusa.

Izgleda da su odnosi između igrača i kluba narušeni pa bi bivši hrvatski reprezentativac mogao ponovno mijenjati klub. Za njega postoji interes iz Saudijske Arabije, konkretno Al-Shababa i još jednog neimenovanog kluba. Al-Shabab je šesterostruki prvak Saudijske Arabije, ali prošlu sezonu su završili na 13. mjestu prvenstvene ljestvice i u novoj sezoni žele se pomaknuti prema gore.

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Interes za njega pokazala je i ciparska Omonia koja mu ipak ne može ponuditi ugovor kakav ima u Turskoj, a samim time ni puno veći kakav bi dobio u Saudijskoj Arabiji. Tamošnji klubovi već godinama privlače igrače financijski vrlo izdašnim ugovorima, a sličan bi zasigurno dobio i Petković.

On je prošle sezone bio najbolji igrač Kocaelispora sa sedam golova i jednom asistencijom. Problem su ponovno bile ozljede s kojima ima puno problema prijašnjih sezona, a koje su ga i prošle sezone ograničile na samo 20 nastupa. Iz te perspektive, ima još više smisla da potpiše veliki ugovor s nekim saudijskim klubom koji bi mu osigurao budućnost.