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Pretražite tavane i podrume: Predmet koji je bio popularan u ratnim 90-ima sada se prodaje za 90 eura!

Zagreb: Kiosk na Trgu bana Josipa Jelačića otvoren je za građane
Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 15:50
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Svojedobno je traka bila jeftina i lako dostupna svim građanima, a sada se prodaje po poprilično visokim cijenama

U ratnim devedesetima gotovo se na svakom kiosku prodavala crna traka s hrvatskim grbom. Danas je ona prava rijetkost koju vjerojatno mnogi drže u kutijama na tavanu ili u spremištima. U ratnim godinama traku su nosili hrvatski branitelji na bojištima, ali i građani svih generacija.

Svojedobno je traka bila jeftina i lako dostupna svim građanima, a sada se prodaje po poprilično visokim cijenama. Nije na odmet preporučiti vam da pretresete kutije u podrumu ili na tavanu jer jedan primjer sa stranice Aukcije.hr pokazuje da cijena za jednu traku ide do poprilično lijepe svote.

Crna traka s hrvatskim grbom trenutačno se prodaje za gotovo 90 eura, točnije 89,95 eura. Traka je predstavljena kao HOS-ova oznaka s početka Domovinskog rata, a kako se precizira, riječ je o "dodatku koji su nosili branitelji iz različitih postrojbi, osobito u ranim fazama sukoba, kada službene oznake još nisu bile standardizirane niti široko dostupne."

Foto: Aukcije.hr/Screenshot

Ključne riječi
aukcije Barkod

Komentara 6

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DA
Dako1
17:06 23.07.2026.

Tu traku sa povijesnim Hrvatskim grbom smo nosili i mi, pripadnici ZNG, unatoč kapama šiltericama također sa prvim bijelim poljem, kao i traku oko zapešća, što nikako nije značilo ono što nama, svim braniteljima žele pripisati. Mnogi smo imali i prstene "pečatnjake" sa grbom. Kasnije su naši heroji dobili i službenu herojsku oznaku HOS-a, koju trebamo poštivati svi, a osobito oni koji su bili i koji su sada naše institucije.

KP
Karlovacko pivo
16:20 23.07.2026.

Da ju i nađem nebi prodao ni za 300 eura

Avatar Rubin Red
Rubin Red
16:12 23.07.2026.

Ovo je neki nemušti pokušaj da se HOS-u oduzme originalni grb sa ZA DOM SPREMNI i uvali crna traka s grbom kao original 😏 Bliži se Oluja, počinju podmetanja .

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