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PANIKA U TEHNOLOŠKOM SVIJETU

Umjetna inteligencija pobjegla nadzoru i podivljala: Je li 'Terminator' već među nama?

Autori: Antonio Mandir, Danijel Prerad
23.07.2026.
u 07:08
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Tvorac ChatGPT-a OpenAI objavio je da se njegov sustav umjetne inteligencije 'odmetnuo' i samostalno hakirao drugu tvrtku, nazvavši to 'neviđenim kibernetičkim incidentom'

Dogodio se incident kao iz vizionarskog znanstvenofantastičnog trilera. Tijekom testiranja novih modela umjetne inteligencije ChatGPT diva OpenAI-ja, rizik od kibernetičkih napada korištenjem umjetne inteligencije postao je zastrašujuće jasan. Softver ChatGPT-ja neovisno je prodro u računalne sustave druge AI tvrtke Hugging Face, ponašajući se poput sofisticiranog hakera. OpenAI priznao je da je jedan od njihovih modela iskoristio skrivenu manu kako bi izbjegao kontrolirani test i provalio u Hugging Faceove servere, što je njegov izvršni direktor nazvao autonomnim, prvim probojem te vrste.

Ključne riječi
kriminal kibernetički napad Terminator Sam Altman OpenAI ChatGPT Umjetna inteligancija

Komentara 1

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DX
Dx
07:28 23.07.2026.

Računalni programi rade samo ono za kaj su programirani. Zvali mi to OS , AI , UI ili aplikacija Neukim papcima se mogu prodavati znanstveno fantastične priče , ali ne za dugo , jer i oni pogledaju.

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