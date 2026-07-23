Dogodio se incident kao iz vizionarskog znanstvenofantastičnog trilera. Tijekom testiranja novih modela umjetne inteligencije ChatGPT diva OpenAI-ja, rizik od kibernetičkih napada korištenjem umjetne inteligencije postao je zastrašujuće jasan. Softver ChatGPT-ja neovisno je prodro u računalne sustave druge AI tvrtke Hugging Face, ponašajući se poput sofisticiranog hakera. OpenAI priznao je da je jedan od njihovih modela iskoristio skrivenu manu kako bi izbjegao kontrolirani test i provalio u Hugging Faceove servere, što je njegov izvršni direktor nazvao autonomnim, prvim probojem te vrste.