Ovako će momčadi taktički izgledati.
Majecki - Mmaee, Luiz, Goldar - Ioannou, Šunjić, Pepe, Jaja - Gabriel Teixeira, Dragomir, Lele
Silić - Acapandie, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, Dalisson, Melnjak - Šego
Stigli su sastavi, kao što se očekivalo Marko Livaja je opet na klupi.
Hajduk je u prošlom pretkolu izbacio Žilinu, a sada će imati puno teži posao protiv momčadi koja je lani bila u Ligi prvaka.
Hajduk i ciparski Pafos sastaju se na Poljudu u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Susret je na rasporedu od 21 sat.
Dobra večer i dobro došli na novo druženje s hrvatskim nogometnim klubovima u Europi. Pred nama je nastup Hajduka.
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