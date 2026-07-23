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23.07.2026. u 19:50
Hajduk i ciparski Pafos sastaju se na Poljudu u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Susret je na rasporedu od 21 sat.
Hajduk
0-0
Pafos
Kvalifikacije za Europsku ligu, prva utakmica drugog kola, 21:00, Poljud, Split
TAKTIČKE POSTAVE

Ovako će momčadi taktički izgledati.

PAFOS

Majecki - Mmaee, Luiz, Goldar - Ioannou, Šunjić, Pepe, Jaja - Gabriel Teixeira, Dragomir, Lele

HAJDUK

Silić - Acapandie, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, Dalisson, Melnjak - Šego

Stigli su sastavi, kao što se očekivalo Marko Livaja je opet na klupi.

Hajduk je u prošlom pretkolu izbacio Žilinu, a sada će imati puno teži posao protiv momčadi koja je lani bila u Ligi prvaka.

Hajduk i ciparski Pafos sastaju se na Poljudu u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Susret je na rasporedu od 21 sat.

POČINJEMO

Dobra večer i dobro došli na novo druženje s hrvatskim nogometnim klubovima u Europi. Pred nama je nastup Hajduka.

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