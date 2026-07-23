SLAVNI VRATAR

S Ronaldom i Messijem upisao šesti nastup na SP-ima, a onda odlučio da je dosta

Za razliku od slavnih Argentinca i Portugalca, koji su i na ovom SP igrali u svakoj utakmici svojih reprezentacija, Ochoa je upisao samo jedan nastup pred domaćim navijačima ušavši u igru u 78. minuti utakmice zadnjeg kola u skupini protiv Češke kada je Meksiko već osigurao prolazak dalje.