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Gore i od COVID-a: Najveći udar na svjetsko gospodarstvo u modernoj povijesti

storyeditor/2026-07-22/2026-07-17T194613Z_425638346_RC2OFMA8J10E_RTRMADP_3_IRAN-CRISIS-YEMEN-SAUDI.JPG
REUTERS
Autor
Hassan Haidar Diab
22.07.2026.
u 22:06
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Uz Hormuški tjesnac otvara se još jedna velika krizna točka za svjetsku trgovinu energentima - tjesnac Bab el-Mandeb jedan je od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza jer povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom, a hutisti ga prijete potpuno zatvoriti

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana iz dana u dan poprima sve opasnije razmjere. Umjesto smirivanja situacije i povratka za pregovarački stol, obje strane nastavljaju razmjenjivati udare, dok se područje sukoba širi s iranskog teritorija i Perzijskog zaljeva prema Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu i Crvenom moru. Posebnu zabrinutost izaziva uključivanje jemenskih hutista, koji prijete blokadom saudijskih luka i pomorskog prometa, čime bi se uz Hormuški tjesnac mogla otvoriti još jedna velika krizna točka za svjetsku trgovinu energentima.

Ključne riječi
Bab el-Mandeb Hormuški tjesnac rat Trump hutisti Iran

Komentara 20

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VI
Vérité Indolore56
22:29 22.07.2026.

Sandale s Wall Streeta.

ZV
zvonimirkraljic98
22:47 22.07.2026.

Iz američkih podataka vidljivo je da su Amerikanci izveli 218 bombardiranja u Jemenu, teritorija koji kontroliraju Hutiji, od kojih je dvadeset i jedno izvedeno u kombinaciji sa saudijskim ratnim zrakoplovstvom, koje je uz to samostalno izvelo preko 90 napada. Bačeno je nekoliko tisuća tona bombi, "tepih bombardiranje" napalmom izvedeno je u 11 slučajeva, a konačno, kao epilog toga prije nešto više od mjesec dana, dva hipersonična projektila lansirana iz Jemena uništila su radar na aerodromu "Kralj David" u Izraelu, a jedan je prije 12 dana pogodio vojni objekt Eilot.

JA
jasmingalic85
22:57 22.07.2026.

Naravno da udar na tjesnac Bab el-Mandeb nije najveći udar na svjetsko gospodarstvo u modernoj povijesti, nego je isti isprovociran u smislu najveće pljačke ljudi (u modernoj povijesti).

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