Gore i od COVID-a: Najveći udar na svjetsko gospodarstvo u modernoj povijesti

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana iz dana u dan poprima sve opasnije razmjere. Umjesto smirivanja situacije i povratka za pregovarački stol, obje strane nastavljaju razmjenjivati udare, dok se područje sukoba širi s iranskog teritorija i Perzijskog zaljeva prema Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu i Crvenom moru. Posebnu zabrinutost izaziva uključivanje jemenskih hutista, koji prijete blokadom saudijskih luka i pomorskog prometa, čime bi se uz Hormuški tjesnac mogla otvoriti još jedna velika krizna točka za svjetsku trgovinu energentima.