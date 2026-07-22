Gore i od COVID-a: Najveći udar na svjetsko gospodarstvo u modernoj povijesti

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana iz dana u dan poprima sve opasnije razmjere. Umjesto smirivanja situacije i povratka za pregovarački stol, obje strane nastavljaju razmjenjivati udare, dok se područje sukoba širi s iranskog teritorija i Perzijskog zaljeva prema Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu i Crvenom moru. Posebnu zabrinutost izaziva uključivanje jemenskih hutista, koji prijete blokadom saudijskih luka i pomorskog prometa, čime bi se uz Hormuški tjesnac mogla otvoriti još jedna velika krizna točka za svjetsku trgovinu energentima.
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