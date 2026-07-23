Pavasović Visković: 'Naravno da znamo tko je prijavio Hajduk, jasan je rukopis interesne grupacije'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić jučer je u HRT-ovom dnevniku otkrio kako DORH pregledava papire Hajduka. Rekao je kako su po primljenoj prijavi zatražili od kluba određenu dokumentaciju koju su uredno i dobili te je u tijeku provjera tih dokumenata.

Odmah su se pojavile špekulacije o ilegalnim radnjama, ali sve je opovrgnuo predsjednik Nadzornog Odbora Ljubo Pavasović Visković u razgovoru s Dalmatinskim portalom.

- Nema nikakvog razloga za zabrinutost, gospodin Turudić je vrlo korektno objasnio o čemu se radi, da se nalazimo u razdoblju kada se DORH-u upućuje čitav niz kaznenih prijava vezano za sportske subjekte u Republici Hrvatskoj. DORH je dužan svaku od tih prijava, koliko god ona bila besmislena, obraditi na adekvatan način i donijeti meritornu državnoodvjetničku odluku. U tom smislu oni su ovlašteni zatražiti od subjekata na koje se prijave odnose pojašnjenja i dokumentaciju, što je u konkretnom slučaju i napravljeno - započeo je poznati odvjetnik pa dodao:

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Dakle, zatražena je određena dokumentacija od HNK Hajduka, ta dokumentacija je odmah dostavljena onome tko je zatražio i sada su na redu određene aktivnosti DORH-a u smislu provjere tih navoda, kao i u slučaju kada bilo tko protiv bilo koga podnese kaznenu prijavu.

Otkrio je i kako je klubu poznato tko je podnio prijavu:

- Naravno da je klubu poznato koje je izvorište ovakve prijave. Koliko god ona bila anonimna, prepoznaje se jasni rukopis jedne interesne grupacije koja rušenjem modela, jer o tome se zapravo u ovoj prijavi radi, želi preuzeti kontrolu nad klubom, ali, naravno, DORH mora napraviti svoje.

- Naravno da je prilično predvidivo tko će se na ovu vrlo kratku izjavu gospodina Turudića sada nasloniti, krenut će sada, naravno, kojekakva prozivanja i komentari, ali sve je predvidivo. Tu je dio onih koji klubu ne žele dobro, a i dio "korisnih budala" koje se koristi obično u ovakvim situacijama da se napadne i klub i sam model upravljanja - dodao je Pavasović Visković pa zaključio:

- Na kraju samo jedno pojašnjenje da budemo potpuno jasni: ne radi se o nikakvom upadu u Hajduk, radi se o provjerama koje vrši državno tijelo koje je za to ovlašteno. Ponavljam, svaka kaznena prijava u ovoj zemlji se provjerava, koliko god ona besmislena bila. Takva je procedura.

Upad je nešto potpuno drugo, a upravo to je ono što se vrlo često u zadnje vrijeme zlonamjerno serviralo kroz određene, prilično opskurne medije, ali ne, nema bojazni, ne radi se o nikakvom upadu i nema nikakvog razloga za brigu niti u Hajduku, niti među onima koji stvarno vole Hajduk.