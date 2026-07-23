UŽIVO Varaždin poveo pa ekspresno primio gol, Jablonec izjednačio na 1-1

NESLAGANJE OKO CIFRE

Plaća postala glavni problem u pregovorima Talijana i Guardiole: Ne mogu mu ponuditi ni blizu koliko traži

Guardiola je obitelji obećao kako će uzeti predah od treniranja nakon deset godina u Manchester Cityju i prije toga još tri u Bayernu. 13 godina neprekidnog rada zasigurno je ostavilo traga te se sada želi odmoriti