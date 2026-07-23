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Autor
Večernji.hr
KONFERENCIJSKA LIGA

UŽIVO Varaždin poveo pa ekspresno primio gol, Jablonec izjednačio na 1-1

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL
Goran Stanzl/PIXSELL
23.07.2026. u 19:52
Tekstualni prijenos utakmica hrvatskih predstavnika u Konferencijskoj ligi možete pratiti uživo na portalu Večernji.hr
Varaždin
Tavares 24'
1-1
Jablonec
Cedidla 27'
2. pretkolo Konferencijske lige, 20:00, Varaždin
Gol
27' (Gol)

Jablonec je izjednačio na 1-1. Strijelac je Cedidla.

Gol
24' (Gol)

Varaždin vodi 1-0. Strijelac je Tavares.

Žuti karton
15' (Žuti karton )

Žuti karton za Škaričića.

13'

Mamić se našao u dobroj poziciji na rubu šesnaesterca, no lošje je zahvatio loptu te je otišla preko gola.

12'

Zasad se nitko ne uspijeva nametnuti, bez konkretnih prilika.

Žuti karton
5' (Žuti karton )

Žuti karton za Latkovića.

4'

Okeke je opasno zaprijetio glavom, no lopta je otišla pokraj stative.

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica Varaždina i Jabloneca.

SASTAVI:

Varaždin: Silić - Maglica, Punčec, Škaričić, Duraković - Canjuga, Duvnjak - Latković, Mamić, Tavares - Mamut.

Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novak - Čanturašvili, Okeke, Sedlaček, Sobol - Ahl, Jawo, Zorvan.

RIJEKA: Todorović - Oreč, Majstorović, Barco, Devetak - Dantas, Pavić, Janković - Gojak, Adu--Adjei, Fruk

DERRY: Maher - Cotter, Mcclean, Stott, Fleming - Lyons-Foster, Twisk, Olayinka - Chapman, Boyce, Duffy

Večeras su na rasporedu dva ispita u Konferencijskoj ligi za hrvatske klubove. Varaždin će od 20 sati na domaćem terenu ugostiti češki Jablonec u prvom susretu drugog pretkola, dok će Rijeka od 20:45 na Rujevici krenuti po pozitivan rezultat protiv irskog Derry Cityja.

Obje momčadi večeras traže što bolju početnu poziciju uoči uzvratnih dvoboja koji su na rasporedu za tjedan dana – Varaždin putuje u Češku, a Rijeka u Irsku.

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