UŽIVO Varaždin poveo pa ekspresno primio gol, Jablonec izjednačio na 1-1

Jablonec je izjednačio na 1-1. Strijelac je Cedidla.
Varaždin vodi 1-0. Strijelac je Tavares.
Žuti karton za Škaričića.
Mamić se našao u dobroj poziciji na rubu šesnaesterca, no lošje je zahvatio loptu te je otišla preko gola.
Zasad se nitko ne uspijeva nametnuti, bez konkretnih prilika.
Žuti karton za Latkovića.
Okeke je opasno zaprijetio glavom, no lopta je otišla pokraj stative.
Počela je utakmica Varaždina i Jabloneca.
SASTAVI:
Varaždin: Silić - Maglica, Punčec, Škaričić, Duraković - Canjuga, Duvnjak - Latković, Mamić, Tavares - Mamut.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novak - Čanturašvili, Okeke, Sedlaček, Sobol - Ahl, Jawo, Zorvan.
RIJEKA: Todorović - Oreč, Majstorović, Barco, Devetak - Dantas, Pavić, Janković - Gojak, Adu--Adjei, Fruk
DERRY: Maher - Cotter, Mcclean, Stott, Fleming - Lyons-Foster, Twisk, Olayinka - Chapman, Boyce, Duffy
Večeras su na rasporedu dva ispita u Konferencijskoj ligi za hrvatske klubove. Varaždin će od 20 sati na domaćem terenu ugostiti češki Jablonec u prvom susretu drugog pretkola, dok će Rijeka od 20:45 na Rujevici krenuti po pozitivan rezultat protiv irskog Derry Cityja.
Obje momčadi večeras traže što bolju početnu poziciju uoči uzvratnih dvoboja koji su na rasporedu za tjedan dana – Varaždin putuje u Češku, a Rijeka u Irsku.
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