Američki general potvrdio senzacionalni uspjeh Ukrajine, otkrio da je pao moćni ruski lovac: 'Prvi put da je to napravio F-16'

Ukrajinski borbeni zrakoplov F-16 prvi je put srušio ruski borbeni avion u zračnoj borbi, izjavio je najviši američki vojni dužnosnik. Ako se potvrde sve okolnosti, riječ je o važnom razvoju u zračnom ratu nad Ukrajinom i prvom javno potvrđenom slučaju da je ukrajinski F-16 oborio ruski avion s posadom. Informaciju je tijekom saslušanja pred Odborom za proračun američkog Senata iznio general Dan Caine, načelnik Združenog stožera američkih oružanih snaga. "Želim istaknuti nevjerojatan posao koji obavlja ukrajinska obrambena industrija dok povećava svoje sposobnosti u zračnoj borbi", rekao je Caine, govoreći o ukrajinskim protuzračnim i zračnim kapacitetima. Nakon pitanja senatora Richarda Durbina o mogućim posljedicama trogodišnjeg prekida financiranja ukrajinske protuzračne obrane, Caine je dodao: "Nedavno smo imali prvo obaranje u zračnoj borbi, kada je ukrajinski F-16 srušio ruski borbeni avion. Mislim da je njihova sposobnost razvoja slojevite protuzračne obrane u posljednjih nekoliko godina znatno napredovala, uz pomoć mnogih partnera".

Nije otkrio kada i gdje se okršaj dogodio, o kojem je ruskom avionu riječ, kojim je oružjem oboren ni na temelju kojih su dokaza američki dužnosnici zaključili da se obaranje dogodilo, piše The War Zone. Ukrajinski F-16 već su od početka uporabe oborili velik broj ruskih krstarećih projektila i jurišnih dronova, a koriste se i za napade na ciljeve na zemlji. Prema navodima iz teksta, njihov dosadašnji učinak uključuje više od tisuću oborenih dronova i projektila. Moguće je da se Caineova izjava odnosi na ruski višenamjenski lovac Su-35S, za koji je ukrajinska vojska 8. srpnja objavila da je uništen. Gubitak aviona priznali su i pojedini proruski vojni blogeri, tvrdeći da je pilot preživio i sigurno se vratio u bazu.

Ukrainian Air Force F-16 intercepts Russian targets over Odesa coast https://t.co/HatquIIjcT pic.twitter.com/5mYSbmIWNt — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 21, 2026

Kanal Sunflower, povezan s ukrajinskim ratnim zrakoplovstvom, objavio je da se radilo o iskusnom ruskom pilotu koji je ukrajinskim snagama na tom području stvarao velike probleme. Ranije se nagađalo da je Su-35S možda srušen projektilom sustava Patriot, nakon što su ga ukrajinski F-16 namamili u njegov domet. Za tu teoriju, međutim, nisu objavljeni dokazi. Uništenje Su-35S predstavljalo bi velik uspjeh jer je riječ o jednom od najsposobnijih ruskih lovaca i jednom od najopasnijih protivnika ukrajinskih pilota. Opremljen je snažnim radarom, projektilima R-77-1 te vrlo dugodometnim raketama R-37M, koje ruskim avionima omogućuju da napadaju ukrajinske ciljeve iz velike udaljenosti. Ukrajinski F-16 mogu koristiti projektil AIM-120C-8 AMRAAM, čiji se domet procjenjuje na između 120 i 160 kilometara, iako stvarni učinak ovisi o visini, brzini i položaju aviona te drugim okolnostima.

The Ukrainian Armed Forces released footage of a Ukrainian F-16 shooting down a Russian Su-35 yesterday, as well as the smoldering wreckage of the Russian fighter jet worth $80 million. pic.twitter.com/7mbRR0o8FY — Visegrád 24 (@visegrad24) July 9, 2026

Ukrajina se ruskim dalekometnim projektilima pokušava suprotstaviti novim taktikama, uz pomoć NATO-ovih obavještajnih, nadzornih i izviđačkih sustava. Oni ukrajinskim snagama mogu pružiti gotovo trenutačne informacije o kretanju ruskih aviona i lansiranju projektila, dajući pilotima više vremena za izbjegavanje i elektroničko ometanje. Prema skupini Oryx, koja bilježi samo vizualno potvrđene gubitke, Rusija je tijekom rata izgubila najmanje devet aviona Su-35. Stvarni broj mogao bi biti i veći. Ako se Caineova izjava temelji na američkim obavještajnim procjenama, ona pokazuje da Ukrajina sve uspješnije povezuje zapadne F-16 s vlastitom slojevitom protuzračnom obranom. Ipak, jedno obaranje ne predstavlja prekretnicu u zračnom ratu. Rusija i dalje raspolaže znatno većim brojem borbenih aviona i snažnim sustavima protuzračne obrane dugog dometa. Događaj, međutim, pokazuje da ukrajinski F-16 i sve iskusnija protuzračna obrana povećavaju rizik za ruske zračne snage.