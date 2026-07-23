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JEDNA OD NAJDRAMATIČNIJIH BITKI

Austrijska pobjeda kod Visa burno je proslavljena i u Dalmaciji i Istri

Autor
Danijel Prerad
23.07.2026.
u 17:58
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Nakon gubitka bitke i brodova zaustavljena je talijanska ekspanzija prema hrvatskim krajevima

U rano jutro 20. srpnja 1866. godine, gusta magla i olujno more oko otoka Visa postali su pozornica za jedan od najdramatičnijih sukoba u povijesti pomorskog ratovanja na ovim područjima. Oko 10 sati magla se razišla i počela je strateški presudna bitka koja je dugoročno odlučila sudbinu istočne obale Jadrana i austrijskom pobjedom zaustavila talijansku ekspanziju prema hrvatskim krajevima u 19. stoljeću. Iako je Austrija izgubila širi Austro-pruski rat na kopnu u kojem je Italija bila saveznica Pruske, pa je Italija zbog pruskih pobjeda na drugim bojištima mirovnim ugovorom ipak dobila Veneciju, pobjeda na moru kod Visa donijela je Austriji ipak nekoliko ključnih prekretnica. Bez te pobjede epilog tog rata za Austriju bio bi zasigurno daleko teži. Za naše krajeve ključ je u tome što je pobjeda taktički spremnije austrijske mornarice nad brojčano snažnijom talijanskom, označila spas Dalmacije, Istre i otoka od talijanske aneksije.

Ključne riječi
mornarica Italija bitka Vis

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