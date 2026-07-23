Varaždinci se nadaju povijesnom plasmanu u KL,Šafarić: 'Sam budžet govori o kakvoj momčadi se radi'

Nogometaši Varaždina drugu sezonu u nizu kreću u europske izazove. Nakon što je prošle sezone portugalska Santa Clara ipak bila za nijansu prezahtjevan izazov, ove sezone Varaždinci očekuju da bi se u drugom pretkolu Konferencijske lige možda mogao proći češki Jablonec. Današnji prvi dvoboj drugog pretkola igra se u Varaždinu u 20 sati, dok je uzvrat za tjedan dana na stadionu Strelnice. Kadar Varaždina prema Transfermarktu vrijedi 11,7 milijuna eura, dok kadar suparnika iz Češke vrijedi 14,4 milijuna eura.

– Nadam se da su dečki svjesni važnosti ove utakmice. Čeka nas zahtjevan i kvalitetan protivnik, rekao bih tvrd orah. Moramo biti svi na jednom odličnom nivou ako želimo pozitivan rezultat. Sam njihov budžet govori o kakvoj kvaliteti momčadi se radi. Oni kupuju za novac za kakav mi prodajemo, to sve govori o odnosu snaga, ali prošle godine pokazali smo da se možemo za svima nositi. Budemo li pravi u glavama, mislim da su šanse 50-50 – rekao je trener Varaždinaca Nikola Šafarić u najavi ovog dvoboja.

Što se tiče kadra Varaždina, tijekom ovog ljeta, barem zasad, nije bilo većih promjena. Jedni će reći da je momčad trebala biti unaprijeđena novitetima uoči novih europskih izazova, dok će drugi reći da je dobro držati veći dio momčadi na okupu za rast momčadskog duha.

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– U prijelaznom roku zasad još sve nekako miruje. Otišao je Boršić, a došli su Posavec i Duraković. To je zasad to. Nadam se da će uskoro još doći neke ponude pa da se napravi i neki transfer. Ovo će biti odlična utakmica za skaute i ljude iz drugih klubova, da možda vide nekog kvalitetnog. Dečki moraju biti svjesni da im je ovo i velika pozornica – kaže Šafarić.

Puno se pitanja postavljalo oko važne karike, vratara Olivera Zelenike, koji je prema medijskim napisima tražio odlazak iz kluba pa time izgubio mjesto prvog vratara.

– Ta situacija neće se razriješiti dok god prijelazni rok traje. Porazgovarao sam i sa Zelenikom i sa Silićem. Silić je imao neku ponudu, a Zelenika je izrazio želju da bi htio otići i čeka neke ponude, nema još ništa konkretno. Dogovorili smo se da nemamo problema s tim da se Zelenika proda, ali da onda u tom slučaju Silić postaje prvi vratar. Ako se do kraja prijelaznog roka ništa ne pronađe za Zeleniku i na kraju nastavi ugovor, onda ćemo gledati da ga vratimo na gol – otkrio je strateg Varaždina.

Kao što je i jedna od glavnih tema vezana za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu bila vezana uz branjenje prekida, slična je tema bila vrlo česta kod Varaždinaca u pripremi ovog dvoboja.

– Jablonec je puno utakmica riješio iz prekida i tu moramo biti maksimalno fokusirani i pripremljeni, prije svega odgovorni. Pripremali smo momčad baš na to i vježbali sve te sitnice pa da kvalitetno odreagiramo kad dođemo do toga – poručio je Šafarić.