Potvrđene velike vijesti oko Luke Modrića: Zna se što ga je nagovorilo na ostanak u Milanu

Luka Modrić definitivno će produljiti ugovor s Milanom, vijesti je potvrdila ugledna La Gazzetta dello Sport i insajder Nicolo Schira. Službena objava kluba se još čeka, ali odluka je donesena te će Luka i klub aktivirati opciju produljenja iz njegovog jednogodišnjeg ugovora koji je istekao 30. lipnja.

Tako će financijski uvjeti ostati isti, Modrić će zaraditi 3.5 milijuna eura fiksno, a njegova se zarada može popesti na četiri i pol milijuna eura uz određene bonuse. Novi ugovor traje do isteka ove sezone. Modrić će se odmah nakon potpisa ugovora uputiti u Australiju gdje će se pridružiti suigračima na pripremama.

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Gazzetta ističe da je Modrićev razlog za ostanak što se od kluba nije htio oprostiti nakon razočaravajućeg kraja prošle sezone. Podsjetimo, Rossoneri su velikim dijelom prošle sezone držali drugo mjesto prvenstvene ljestvice da bi se potom raspali u posljednjih sedam kola i ostali bez Lige prvaka već će ove sezone igrati Europsku ligu.

Modrić će tako odigrati još jednu sezonu u klupskom nogometu na najvišoj razini, ali još nije poznato hoće li nastaviti igrati i za reprezentaciju. Sastao se s novim izbornikom Slavenom Bilićem. Spominje se kako bi mogao odigrati prvi ciklus u Ligi nacija i oprostiti se utakmicom protiv Španjolske na Poljudu, ali to još nije potvrđeno.