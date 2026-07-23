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KRALJ HUNGARORINGA

Lewis Hamilton otkrio nepoznate detalje iz djetinjstva: Karate me spasio od nasilnika

Lewis Hamilton
Foto: Reuters/Pixsell
1/3
Autor
Danijel Lijović
23.07.2026.
u 18:55
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Uoči utrke za Veliku nagradu Mađarske, sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton podijelio je s novinarima duboko osobne priče. Prisjetio se kako mu je borilačka vještina dala samopouzdanje u teškim danima djetinjstva te objasnio zašto staza Hungaroring budi ono najbolje u njemu.*

Lewis Hamilton, čovjek s rekordnih osam pobjeda na stazi Hungaroring, uoči još jednog trkaćeg vikenda u Mađarskoj pokušao je objasniti tajnu svoje dugogodišnje dominacije. Iako bi se očekivalo da su njegova prva sjećanja na ovu stazu vezana uz slavne trenutke Formule 1 koje je gledao kao dječak, britanski vozač priznaje da se utrka iz djetinjstva zapravo i ne sjeća. Njegove prve prave uspomene sežu tek u vrijeme dok se natjecao u GP2 seriji. Unatoč tome, veza koju osjeća s mađarskim asfaltom je neporeciva, a razloge pronalazi u specifičnoj konfiguraciji koja od vozača traži vještine brušene godinama.

"Ne znam točno zašto mi je ova staza uvijek tako dobro ležala. To je krug koji zahtijeva kasno kočenje i puno kombiniranog kočenja prema vrhovima zavoja. Cijela staza ima osjećaj kao da vozite karting, samo u bolidu Formule 1, sačinjena je uglavnom od zavoja srednje i niske brzine. Mislim da što više voliš neku stazu, to si na njoj bolji, a ja je zaista obožavam", pojasnio je Hamilton.

No, vještine potrebne za svladavanje zahtjevnih zavoja i borbu s rivalima na stazi iskovane su daleko od svijeta oktana, u okruženju koje ga je pripremilo za životne, a ne samo sportske izazove. Na pitanje novinara o utjecaju karatea, kojim se bavio u djetinjstvu, Hamilton je otkrio iznimno osobnu i dosad manje poznatu priču. Priznao je da je kao dječak bio pun energije, neprestano skakao po zidovima i penjao se po drveću, a roditelji su u borilačkoj vještini vidjeli savršen način da tu energiju usmjere. "Karate je bio zaista važan dio mog života, mjesto gdje sam naučio disciplinu. Da nije bilo toga, vjerojatno bih skrenuo s pravog puta, s obzirom na okruženje u kojem sam odrastao", prisjetio se vozač.

Iza potrebe za disciplinom krila se, međutim, mnogo bolnija istina. Hamilton je otvoreno progovorio o problemu koji je obilježio njegove formativne godine i na kraju ga odveo u dvoranu za trening. "Počeo sam trenirati karate sa šest godina jer sam bio žrtva vršnjačkog nasilja. To zlostavljanje trajalo je jako, jako dugo, kroz cijelu osnovnu i srednju školu", rekao je Hamilton, dodavši kako mu je upravo karate pružio prijeko potrebno samopouzdanje. Omogućio mu je da se nauči nositi sa samim sobom i nasilnicima koji su ga okruživali, dajući mu snagu koja mu je bila potrebna da prebrodi teško razdoblje odrastanja.

Lekcije naučene u karate doju pokazale su se neprocjenjivima kada je ušao u surovi svijet profesionalnog utrkivanja. Hamilton je povukao iznenađujuću, ali moćnu paralelu između školskog dvorišta i trkaće staze, ističući kako se s istim mentalitetom susretao i u motosportu.

"Kada sam došao na trkaću stazu, dogodila se ista stvar. I tamo postoje nasilnici. Karate mi je pomogao da razumijem samog sebe, da shvatim snagu koju posjedujem i kako je iskoristiti za dobro", zaključio je. Ta unutarnja snaga i mentalna čvrstina, izgrađene kroz suočavanje s vlastitim strahovima, postale su temelj na kojem je izgradio jednu od najuspješnijih karijera u povijesti sporta, dokazujući da se najveće pobjede ponekad ostvaruju i prije nego što se upale zelena svjetla na startu.

Ključne riječi
VN Mađarske Hungaroring Formula 1 Ferrari Lewis Hamilton

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