Nakon glasina o identitetu Varele oglasio se Villas-Boas: 'To su plaćene priče'

Predsjednik portugalskog prvaka Porta, André Villas-Boas, odbacio je tvrdnje da je identitet mladog nogometaša Cardosa Varele sporan, poručivši da klub u potpunosti stoji uz igrača te optuživši neimenovane osobe za plasiranje "plaćenih priča" povezanih s njegovim povratkom iz zagrebačkog Dinama u Porto.

"Znamo odakle dolaze te vijesti i na koji se način plasiraju kako bi dobile što veći doseg. Znamo točno odakle dolaze, osobito kada uzmemo u obzir okolnosti odlaska Cardosa Varele i neprimjeren pritisak koji je kroz lažna obećanja vršen na mladog igrača i njegovu obitelj. U potpunosti smo na strani sportaša", rekao je Villas-Boas u obraćanju novinarima tijekom jednog događaja u Portu.

Na društvenim mrežama se pojavila vijest da Cardoso Varela navodno nema 17 godina, nego 22, te da se zapravo zove Petilson Carlos Matumbe Vihemba.

Igrač je rođen u Luandi, glavnom gradu Angole, a u Porto je došao sa 14 godina.

Prema navodima objavljenima na profilima PortoReport na platformi X i Training Compensation na Facebooku, sporni su i okolnosti njegova stjecanja portugalskog državljanstva te njegova sportska dokumentacija.

Te tvrdnje prenio je i dio portugalskih medija, među njima novine Record koje su pokušale provjeriti navode. Taj je list kontaktirao Paula Teixeiru, agenta koji stoji iza stranice Training Compensation, a koji je rekao da je informacije dobio od osobe koja je navodno ranije radila u angolskom klubu 1.º de Agosto, u vrijeme kada je tamo trebao igrati Cardoso Varela.

"Ta osoba iz angolskog kluba rekla mi je da tog igrača nije poznavala kao Cardosa, već kao Petilsona", izjavio je Teixeira za Record.

Teixeira tvrdi i da je provodio vlastito istraživanje o dokumentaciji, uključujući podatke povezane s izdavanjem portugalskog državljanstva. Portugalski list navodi da je kontaktirao Portugalski nogometni savez te da prema informacijama koje je dobio dokumentacija Cardosa Varele ne izaziva sumnje. Record također navodi da su podaci iz njegova rodnog lista iz Angole, uključujući datume rođenja, u skladu s dostupnim informacijama.

Villas-Boas je istaknuo je da je Varela portugalski državljanin, da posjeduje portugalsku putovnicu, da je nastupao za portugalske reprezentativne selekcije i da je predstavljao FC Porto.

U pozadini cijelog slučaja nalazi se odlazak maloljetnog igrača iz Porta prije dvije godine u hrvatskog niželigaša Dinamo iz Odranskog Obreža, otkuda je odveden u zagrebački Dinamo. Nakon 25 nastupa za hrvatskog prvaka u ponedjeljak je vraćen u Porto.

Transfer je realiziran bez odštete. Dinamo je, međutim, zadržao pravo na 50 posto iznosa od eventualne buduće prodaje igrača, dok Porto ima mogućnost smanjiti taj udio na 25 posto aktiviranjem opcije kupnja za dva milijuna eura.