Charles Leclerc uoči VN Mađarske: 'Priznajem da sam protiv Oscara bio na rubu, ne želim tako stalno voziti'

Ove sezone u Formuli 1 bolidi Mercedesa dominiraju goovo u svakoj utrci, no iako se činilo da bi se mogli dramatično udaljiti po bodovima to se ipak nije u potpunosti dogodilo. Obzirom na Mercedesovu brzinu mnogi su očekivali da će razlika biti još veća, ali Ferrari zapravo dost solidno stoji u prikupljanju bodova kao momčad. Ovog vikenda vozi se utrka na Hungaroringu a pred medije je u četvrtak izašao i Charles Leclerc. Djelovao je vrlo opušteno, svjestan da Ferrari ima svoje šanse na profilu staze u Mađarskoj, no Leclerc se iskreno osvnuo i na prethodnu utrku u Belgiji i svoj oštri duel s Oskarom Piastrijem...

Uoči Velike nagrade Mađarske Formule 1, vozač Ferrarija Charles Leclerc dao je detaljan uvid u ono što se krije iza nedavnih uspjeha talijanske momčadi. Iako su mnogi skloni pripisati napredak isključivo karakteristikama bolida, Monegašanin je naglasio kako je istina daleko kompleksnija i leži u gotovo savršenoj izvedbi cijelog tima.

"Mislim da se definitivno više radi o egzekuciji. Mislim, ovi bolidi su toliko osjetljivi. Kada nešto i najmanje nije na svom mjestu, to stvara zaista, zaista veliku razliku na stazi. Zato definitivno smatram da smo posljednja dva vikenda odradili jako, jako dobro i optimizirali svaki djelić bolida. I to je najvažnija stvar", objasnio je Leclerc, jasno dajući do znanja da je ključ uspjeha u detaljima, a ne u sirovoj snazi ili univerzalnim postavkama.

Preciznost u pripremi i razumijevanje bolida postali su presudni u modernoj eri Formule 1. Leclerc je istaknuo kako karakteristike bolida, poput prednosti i slabosti, naravno postoje, no njihova realizacija ovisi isključivo o tome koliko dobro tim uspije "pogoditi" optimalne postavke za određenu stazu.

"Naša snaga je vjerojatno u balansu kroz zavoje i prianjanju koje imamo, a na stazi poput ove to je vrlo važno. Mogli bismo biti malo bliže, ali na kraju dana, sve se svodi na egzekuciju. Ali, i dalje bih rekao da je Mercedes momčad koju treba pobijediti, oni su brzi i na sporim i na brzim stazama. Bit će ih teško pobijediti i u kvalifikacijama, iako stoji da bi ova staza u Mađarskoj trebala malo više pogodovati našim bolidima", rekao je vozač Ferrarija. Kao jasan primjer naveo je utrku u Monaku: "Ako ste malo izvan idealnog okvira, kao što smo vidjeli u Monaku gdje nismo bili točno u pravom prozoru postavki bolida, gubite više nego što vam karakteristike bolida donose na stazi koja vam odgovara".

Ta filozofija fokusiranja na unutarnje procese, umjesto na vanjska očekivanja, postala je mantra unutar Ferrarija. Leclerc je priznao da je momčad svjesna stalne buke i pritiska koji ih okružuje, ali da svu energiju usmjeravaju isključivo na ono što je najvažnije. "Tu se zaista trudimo fokusirati, a ne na očekivanja. Uvijek je očito prisutna buka oko tima i moramo svu svoju energiju usmjeriti na ono što je za nas najvažnije. A priprema s ovim bolidom čini se najvažnijom stvari kako bismo imali sve ispravne postavke i implementacije. Na to ćemo se usredotočiti", poručio je, naglašavajući zrelost i disciplinu koja vlada u Maranellu.

Osim o tehničkim aspektima, Leclerc je otvoreno progovorio i o jednom od najuzbudljivijih trenutaka nedavnih utrka - žestokom dvoboju s vozačem McLarena, Oscarom Piastrijem, u Belgiji. Priznao je da je njegova obrana pozicije bila na samom rubu pravila, pa čak i malo preko njega, pokazavši time rijetku dozu samokritičnosti. "Na neki način se slažem s Oscarom. Gledajući iz bolida, uvijek pokušavam pomicati granice do krajnosti. Mislim da je s Oscarom to bilo malo s druge strane. To vjerojatno nije način na koji želim stalno voziti, a na kraju dana, rizično je i za mene. Uvijek pokušavate ostaviti najmanje moguće prostora, ali sam ipak možda malo pretjerao, bilo je to 'sketchy' od mene", iskreno je zaključio Leclerc.