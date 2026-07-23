Najveća afera u povijesti hrvatskog sporta dobila novi zaplet

Damir Šegota, direktor Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO), i njegova supruga uhićeni su danas ujutro na području Zagreba. Njega se, prema neslužbenim informacijama, sumnjiči za pranje novca i mito, a nju za pranje novca. USKOK je šturo priopćio da PNUSKOK po nalogu USKOK-a na području Zagreba provodi hitne dokazne radnje nad više osoba koje se sumnjiče za koruptivna djela. U prijevodu, obavljali su pretrage nakon kojih će Šegota i supruga mu biti dovedeni u USKOK na ispitivanje, a potom će se odlučiti hoće li za njih tražiti određivanje istražnog zatvora.

Investicijsko zlato

Uhićenje Šegote na neki je način očekivano jer se od izbijanja afere Pavlek njegovo ime spominje u njezinu kontekstu. Odnosno u kontekstu priče da je i njegovo ime bilo na onome famoznom popisu Vedrana Pavleka te da je pokraj tog imena stajala brojka od 30.000 eura. Međutim, prema neslužbenim informacijama, Šegotu se sada sumnjiči da je tijekom godina od Pavleka primio oko 160.000 eura, ali i da je članu njegove obitelji plaćena stipendija. Sumnja se da su Šegota i njegova supruga, kako bi prikrili podrijetlo novca, novac dobiven od Pavleka ulagali u investicijsko zlato.

No navodno to nije sve jer su se pojavile neslužbene informacije i da je Pavlek koristio Šegotu kako bi HSS od HOO-a dobio velike svote novca za koje nije postojalo opravdano pokriće. Spominje se da je riječ o 750.000 eura koje je HOO isplatio HSS-u, što je navodno omogućio Šegota, koji je u HOO bio moćna figura, ali i zadužen za financije. Ima li u tim neslužbenim informacijama istine, znat će se kad se USKOK i službeno oglasi, a bračni par Šegota danas nije bio jedini na čija su vrata pokucali istražitelji. Jer došli su i na vrata Siniše Krajača, glavnog tajnika HOO-a, čiji je reizbor nedavno potvrđen. I koji čvrsto stoji iza kandidature Dragana Primorca za čelnog čovjeka HOO-a. No Krajač nije uhićen, već je u njegovoj kući samo obavljena pretraga.

Pretraga je zatim obavljena i u prostorijama HOO-a, ispred kojih je Krajač dao izjavu i naveo da je on u ovom postupku – svjedok. Kazao je i da se provode izvidi o kojima nije htio govoriti. Na upit što kaže na sumnje da je Šegota HSS-u isplaćivao neopravdano visoke svote te da se te isplate nisu mogle dogoditi bez potpisa glavnog tajnika HOO-a, Krajač je odgovorio:

– Kažem vam, izvidi su u tijeku i to je sve što vam danas mogu reći. Sve će se ostalo znati čim se bude smjelo govoriti o tomu.

Krajač, čije se ime od izbijanja afere Pavlek sustavno spominje u medijima jer se i njegovo ime navodno nalazi na famoznom Pavlekovu popisu, kazao je i kako ne može reći kako će sve što se događa oko Šegote utjecati na iduće izbore za predsjednika HOO-a.

FOTO Damir Šegota stigao u USKOK na ispitivanje

– Na nama je da te izbore osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa Statutom i propisima Hrvatskoga olimpijskog odbora. Ne mogu ulaziti u to hoće li ovo utjecati na to.

U vezi s uhićenjem Šegote oglasio se i Josip Varvodić, jedan od kandidata za predsjednika HOO-a, koji je naveo da najnovija uhićenja predstavljaju "težak udaraca za ugled HOO-a i hrvatskog sporta". Varvodić je naveo i da je "iznenađen što se Dragan Primorac ni nakon svih ovih događaja nije jasno ogradio od aktivnog sudjelovanja glavnog tajnika i direktora Ureda HOO-a u aktivnostima svoje izborne kampanje." Varvodić se zapitao i "je li razlog zbog kojeg dužnosnici HOO-a aktivno sudjeluju u kampanji Dragana Primorca taj da sebe sačuvaju na svojim pozicijama i zadrže postojeći model upravljanja krovnim sportskim udruženjem u Hrvatskoj?"

Primorac je pak poručio "da nitko ne smije biti iznad zakona, a svatko tko je počinio nezakonite radnje mora za njih snositi punu odgovornost", dok je Tonči Glavina, ministar sporta i turizma, naravno, "najoštrije osudio svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta. Navodne koruptivne radnje imaju jasno ime i prezime, a od početka afere u Skijaškom savezu ističemo da je od najvećega mogućeg interesa da se sve istraži i krivce sankcionira", kazao je Glavina.

Sve te deklarativne osude korupcije zapravo ništa ne znače jer je afera Pavlek razotkrila da se novac iz HSS-a izvlačio više od desetljeća a da to nitko nije kontrolirao. Ni HOO, ni Vlada, ni Ministarstvo, ni Porezna uprava, ni sportska inspekcija... Kako je to bilo moguće, javnost pita još od veljače, kada je buknula najveća afera u povijesti hrvatskog sporta, no odgovora još nema.

Što se tiče Pavleka, on je već mjesecima u ekstradicijskom pritvoru u Kazahstanu gdje čeka rasplet priče o tomu hoće li biti izručen Hrvatskoj. U međuvremenu je USKOK protiv njega i još nekoliko osoba pokrenuo istragu jer ih se sumnjiči da su tijekom više od 10 godina iz Hrvatskoga skijaškog saveza (HSS) izvukli oko 30 milijuna eura.

Vodio preciznu evidenciju

O čemu je Pavlek izgleda vodio preciznu evidenciju, jer su istražitelji u njegovu laptopu, koji im je dostavila turska policija, pronašli 120.000 dokumenta. Da ih je bilo toliko, kazao je i Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik u razgovoru za HRT, objasnivši da se svi ti dokumenti trebaju pregledati i analizirati, nakon čega će se vidjeti do čega će ta analiza dovesti. U međuvremenu, prema neslužbenim informacijama, Damir Raos, bivši glavni tajnik HSS-a, koji je osumnjičen s Pavlekom, čini se odlučio je ipak iznijeti svoju obranu. To je. prema neslužbenim informacijama, učinio nedavno, što je dosta zanimljivo jer se nakon uhićenja branio šutnjom. A šutio je i dok je bio u Remetincu, iz kojeg je pušten prije dva mjeseca. Raos je bio osoba koja je, kako sumnja USKOK, bila zadužena da rasporedi novac koji je Pavlek u Hrvatsku slao preko Nenada Erora. Prethodno bi dobio popis imena i svota, pa se s tim osobama nalazio po zagrebačkim kafićima kako bi im dao novac. Među tim osobama, po onom što je do sada poznato, bilo je i skijaša i njihovih trenera, ali i novinara.

Tko je koliko novca dobio i zašto, utvrđuje se tijekom istrage, a oni koji su taj novac dobivali zvali su ga i drugom plaćom. Uglavnom, dosadašnja istraga razotkrila je vrlo sofisticiran sustav izvlačenja novca koji je Pavlek razvio, a novac se izvlačio preko njegovih ili tvrtki ljudi od njegova povjerenja. Ispada da je skijašima uzimao i većinu novca od sponzorskih ugovora. Do koga će sve afera Pavlek dovesti, teško je reći, no sigurno je da bi Pavlek, ako se odluči progovoriti, za sobom mogao povući mnoge ljude. Što se pak tiče Šegote, bit će zanimljivo vidjeti što će on i njegova supruga reći istražiteljima, koji oko njih mrežu pletu valjda mjesecima.

Kao što će zanimljivo biti vidjeti i hoće li Krajač ostati samo svjedok ili će se i njegovo ime u nekom trenutku naći na popisu osumnjičenika, a ako da, zbog čega. Najnoviji rasplet afere Pavlek ujedno znači da će završnica izbora nove čelne osobe HOO-a biti zanimljiva na više načina: i pravosudno i politički i sportski.