Dijete Dinama predstavljen u Muri: Dat ću svoj maksimum za ovaj dres

Slovenska prvoligaška pozornica postala je bogatija za još jednog talentiranog hrvatskog nogometaša. Petar Pfeifer novi je igrač Mure. Mladi hrvatski nogometaš u ovo će sezoni nositi crno-bijeli dres slovenskog prvoligaša, u koji je stigao iz Rijeke na temelju dogovora između dvaju klubova. Na prvoj utkamici slovenskgo prvenstva, u kojoj je Mura osovjila važan bod u gositma kdo Ceja, Pfeifer nije ulazio u igru.

Svoje tehničke vještine i pregled igre dodatno je brusio u omladinskom pogonu Lokomotive, gdje se profilirao kao klasični razigravač, igrač oko kojeg se gradi igra momčadi. Nakon epizode na Kajzerici, uslijedio je povratak u Maksimir, gdje je postao jedan od ključnih igrača juniorske momčadi Dinama. U sezoni koja je prethodila njegovom odlasku, za Dinamo U-19 odigrao je čak 39 utakmica i pritom postigao devet pogodaka Na početku prošle sezone preselio je u Rijeku koja je ga je posaa na posudbu u Grobničan. Bio je i član mlađih reprezentativnih selekcija Hrvatske, do 16 i do 18 godina.

– Petar će pojačati konkurenciju u veznom redu, a može igrati i na krilnim pozicijama. Riječ je o nogometašu koji je bio član mlađih hrvatskih reprezentacija, što dovoljno govori o njegovu potencijalu. Vjerujem da će se kod nas nastaviti razvijati i pokazati svoju kvalitetu – rekao je trener Mure Mitja Mörec.

Pfeifer nije skrivao zadovoljstvo dolaskom u novi klub.

Sretan sam što sam postao dio Mure. Tijekom priprema imao sam priliku upoznati klub, a suigrači su me odlično prihvatili. Mislim da je pred nama zanimljiva sezona u kojoj ćemo učiniti sve kako bismo ostvarili klupske ciljeve. Navijačima mogu obećati da ću na svakom treningu i utakmici dati svoj maksimum za ovaj dres – poručio je mladi hrvatski nogometaš.

Pfeifer nije jedini mladi igrač koji je s Rujevice krenuo put Murske Sobote; zajedno s njim stigli su i Mario Aščić te Šimun Butić. Cilj ove suradnje je jasan: omogućiti mladim talentima prikupljanje prijeko potrebnog seniorskog iskustva u kvalitetnoj prvoj ligi, što slovenska PrvaLiga svakako jest. Unatoč neospornom talentu i impresivnoj juniorskoj statistici, Pfeifer u Sloveniju stiže s minimalnim iskustvom u seniorskom nogometu. Svjesni te činjenice, u Rijeci su ga prije odlaska u Muru registrirali i za NK Grobničan kroz sustav dvojne registracije, kako bi osjetio natjecateljski ritam u seniorskoj konkurenciji. Ipak, PrvaLiga je razina više i predstavlja pravi test za mladog veznjaka. Iskustvo koje nosi iz mlađih uzrasta hrvatske reprezentacije, za koju je upisao dva nastupa u U-18 selekciji, bit će mu od neprocjenjive važnosti u prilagodbi na nove zahtjeve.

Petar Pfeifer je prvi nogometaš iz Botinca, zagrebačkog naseja, koji će hzaigrati u najvišem rangu lige jedne zemlje..•