Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Nogomet

Dijete Dinama predstavljen u Muri: Dat ću svoj maksimum za ovaj dres

storyeditor/2026-07-22/PetarPfeifer-1981-2048x1366.jpg
Autor
Damir Mrvec
23.07.2026.
u 13:13
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Petar Pfeifer prvi put u karijeri igrat će Prvu ligu i bit će prvi nogometaš iz zagrebačkog naselja Botinec kojem je to uspjelo

Slovenska prvoligaška pozornica postala je bogatija za još jednog talentiranog hrvatskog nogometaša. Petar Pfeifer novi je igrač Mure. Mladi hrvatski nogometaš u ovo će sezoni nositi crno-bijeli dres slovenskog prvoligaša, u koji je stigao iz Rijeke na temelju dogovora između dvaju klubova. Na prvoj utkamici slovenskgo prvenstva, u kojoj je Mura osovjila važan bod u gositma kdo Ceja, Pfeifer nije ulazio u igru.

Svoje tehničke vještine i pregled igre dodatno je brusio u omladinskom pogonu Lokomotive, gdje se profilirao kao klasični razigravač, igrač oko kojeg se gradi igra momčadi. Nakon epizode na Kajzerici, uslijedio je povratak u Maksimir, gdje je postao jedan od ključnih igrača juniorske momčadi Dinama. U sezoni koja je prethodila njegovom odlasku, za Dinamo U-19 odigrao je čak 39 utakmica i pritom postigao devet pogodaka Na početku prošle sezone preselio je u Rijeku koja je ga je posaa na posudbu u Grobničan. Bio je i član mlađih reprezentativnih selekcija Hrvatske, do 16 i do 18 godina.

– Petar će pojačati konkurenciju u veznom redu, a može igrati i na krilnim pozicijama. Riječ je o nogometašu koji je bio član mlađih hrvatskih reprezentacija, što dovoljno govori o njegovu potencijalu. Vjerujem da će se kod nas nastaviti razvijati i pokazati svoju kvalitetu – rekao je trener Mure Mitja Mörec.

Pfeifer nije skrivao zadovoljstvo dolaskom u novi klub.

Sretan sam što sam postao dio Mure. Tijekom priprema imao sam priliku upoznati klub, a suigrači su me odlično prihvatili. Mislim da je pred nama zanimljiva sezona u kojoj ćemo učiniti sve kako bismo ostvarili klupske ciljeve. Navijačima mogu obećati da ću na svakom treningu i utakmici dati svoj maksimum za ovaj dres – poručio je mladi hrvatski nogometaš.

Pfeifer nije jedini mladi igrač koji je s Rujevice krenuo put Murske Sobote; zajedno s njim stigli su i Mario Aščić te Šimun Butić. Cilj ove suradnje je jasan: omogućiti mladim talentima prikupljanje prijeko potrebnog seniorskog iskustva u kvalitetnoj prvoj ligi, što slovenska PrvaLiga svakako jest. Unatoč neospornom talentu i impresivnoj juniorskoj statistici, Pfeifer u Sloveniju stiže s minimalnim iskustvom u seniorskom nogometu. Svjesni te činjenice, u Rijeci su ga prije odlaska u Muru registrirali i za NK Grobničan kroz sustav dvojne registracije, kako bi osjetio natjecateljski ritam u seniorskoj konkurenciji. Ipak, PrvaLiga je razina više i predstavlja pravi test za mladog veznjaka. Iskustvo koje nosi iz mlađih uzrasta hrvatske reprezentacije, za koju je upisao dva nastupa u U-18 selekciji, bit će mu od neprocjenjive važnosti u prilagodbi na nove zahtjeve.

Petar Pfeifer je prvi nogometaš iz Botinca, zagrebačkog naseja, koji će hzaigrati u najvišem rangu lige jedne zemlje..•

Ključne riječi
mura Rijeka Lokomotiva Dinamo nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!