Večernji list
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FOTO Pogledajte kako izgleda vila u kojoj Luka Modrić ljetuje s obitelji
Hrvatski kapetan Luka Modrić odmara se nakon naporne sezone i uoči priprema za novu u kojoj će, po svemu sudeći, i dalje nositi dres Milana.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Luka je odabrao Hrvatsku za odmor.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Modrić godišnje odmore uglavnom provodi ploveći po Jadranskoj obali i uživa na hrvatskim otocima, ali i određeno vrijeme provodi u Kožinu koje se nalazi u okolici Zadra gdje je Modrić odrastao.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Zajedno sa suprugom Vanjom i djecom opušta se na plaži i puni baterije za svaku napornu sezonu.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Pogledajte kako izgleda Modrićeva kuća.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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