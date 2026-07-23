Operirana dvojica vrsnih sudaca, otkazuju početak HNL-a!

Nevolje u sudačkoj organizaciji HNS-a - za sada je sigurno i neslužbeno potvrđeno: najmanje dvojica hrvatskih sudaca tzv. Elitne skupine, Igor Pajač (40) i Ante Čulina (33), neće početi novu sezonu Supersport HNL-a. Obojica su pretrpjela ozljede zbog kojih su bili na operacijama, i trenutačno su u procesu oporavka.

Igor Pajač bio je 25. lipnja podvrgnut operativnom zahvatu tzv. Haglundove pete, koštanog izrastka na stražnjoj strani petne kosti. U Pajačevu slučaju, nagađa se, teškoće su nastale zbog preopterećenja, velikih napora kojima je bio izložen u prošloj sezoni, u kojoj je sudio 27 utakmica; u HNL-u, Prvoj NL, Hrvatskom kupu, zatim u sva tri europska natjecanja, ali i u po jednoj utakmici nacionalnoga prvenstva Cipra i UA Emirata. Nagađa se da bi se Pajač mogao vratiti na teren najranije u trećem kolu SHNL-a.

Ante Čulina (33) također je izvan pogona zbog ozljede, kod njega je u pitanju koljeno. Zagrebački sudac bio je na operaciji meniska početkom lipnja, te je također u fazi oporavka i neće biti na raspolaganju za suđenje "najmanje prvih pet-šest kola". Na žalost, Čulina - koji je tek počeo s laganim treninzima - ne samo da je prisiljen otkazati početak nove sezone, nego i uzvratnu utakmicu pretkola Europske lige Midtjylland - Bešiktaš sljedećeg tjedna za koju je bio delegiran.

Situacija s trećim elitnim sucem ipak je nešto bolja. Naime, Osječanin Dario Bel doživio je 21. ožujka za vrijeme utakmice Vukovar - Hajduk u Osijeku tešku ozljedu - napukla mu je Ahilova tetiva. S tom ozljedom odsudio je utakmicu do kraja, i nakon toga bio je prisiljen otkazao sve delegature do kraja sezone; međunarodne i domaće.

Saznajemo kako je Dario Bel danas - nakon rehabilitacija i tretmana - posve oporavljen i spreman krenuti u akciju od prvog kola nadolazeće sezone.

Uz Pajača, Čulinu i njega, Elitnu skupinu čine još i Mateo Erceg, Patrik Kolarić, Zdenko Lovrić, Antonio Melnjak, Patrik Pavlešić, Oliver Romić, Duje Strukan, Ante Terzić, Ivan Vukančić i jedina sutkinja među njima, Ivana Martinčić - jedna od najcjenjenijih europskih sutkinja koja u SuperSport HNL-u nije bila delegirana još od svibnja 2024. godine.