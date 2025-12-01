Modrić i Rakitić lajkali fotku s Đokovićem u centru pažnje, evo o čemu se radi

Vikend u Kataru pretvorio je stazu Lusail International Circuit u središte ne samo automobilističkog svijeta, već i globalnog jet-seta, gdje su se ispreplele legende sporta i zabavne industrije. Iako je na samoj stazi Max Verstappen potvrdio svoju dominaciju pobjedom na Velikoj nagradi Katara, prava akcija za mnoge se odvijala u VIP zoni i na društvenim mrežama, gdje su navijači s oduševljenjem pratili interakcije svojih idola. Apsolutni hit na internetu postala je objava Davida Beckhama, bivšeg engleskog nogometnog kapetana i vlasnika Inter Miamija, koji je s pratiteljima podijelio djelić atmosfere iz Dohe. Njegova zajednička fotografija sa srpskim tenisačem Novakom Đokovićem, vlasnikom 24 Grand Slam naslova, u rekordnom je roku prikupila stotine tisuća reakcija, potvrđujući status dvojice sportaša kao globalnih ikona koje nadilaze granice svojih disciplina.

Foto: Screenshot Instagram

Ono što je posebno zaintrigiralo domaću javnost i ljubitelje nogometa u regiji jest reakcija hrvatskih nogometnih velikana na ovu objavu. Naime, među brojnim poznatim licima koja su pritisnula tipku "sviđa mi se" na Beckhamovom profilu našli su se kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić i bivši Vatreni Ivan Rakitić. Njihova interakcija na Instagramu nije prošla nezapaženo, a fanovi su to protumačili kao gestu međusobnog poštovanja koje vlada među vrhunskim sportašima, bez obzira na to dolaze li s nogometnih travnjaka ili teniskih terena. Modrić i Rakitić, koji su godinama dijelili svlačionicu u reprezentaciji i vodili epske bitke u El Clásicu, ovime su se virtualno pridružili eliti koja je pratila zbivanja u pustinji, pokazujući kako prate trendove i uspjehe svojih kolega iz drugih sportova. Fotografija nasmijanog Beckhama i Đokovića simbolizirala je opuštenu stranu vrhunskog sporta, trenutak u kojem se rivalstva ostavljaju po strani radi uživanja u spektaklu.

Foto: Screenshot Instagram

Novak Đoković u Dohi nije bio samo pasivni promatrač i gost u garažama timova; njegova je uloga bila znatno aktivnija i neobičnija za standarde Formule 1. Kao globalni ambasador zrakoplovne tvrtke Qatar Airways, srpski je tenisač iskoristio priliku za promociju zdravog načina života, održavši sat joge i wellness sesiju izravno na startno-ciljnoj ravnini staze Lusail. Prizor jednog od najboljih tenisača svih vremena kako predvodi vježbe istezanja na mjestu gdje bolidi jure brzinama većim od 300 km/h bio je nadrealan dodatak vikendu. Osim toga, Đoković je imao čast sudjelovati u ceremoniji dodjele nagrada nakon Sprint utrke, gdje je uručio trofeje Oscaru Piastriju, Georgeu Russellu i Landu Norrisu, zamijenivši tako svoju uobičajenu ulogu sakupljača trofeja onom prezentera, što je dodatno oduševilo prisutnu publiku i gledatelje pred malim ekranima.

Osim Beckhama i Đokovića, katarski Grand Prix privukao je pravu plejadu zvijezda, pretvarajući paddock u crveni tepih. Ljubitelji nogometa mogli su vidjeti legende poput Rija Ferdinanda, Garyja Nevillea i Stevena Gerrarda kako raspravljaju o šansama svog sunarodnjaka Landa Norrisa, dok je katarski olimpijski prvak u skoku u vis, Mutaz Barshim, ponosno predstavljao domaćine. Glamur događaja pojačala je prisutnost teniske kraljice Serene Williams koja je upijala atmosferu na gridu, dok su članovi kultnog benda Metallica viđeni kako šetaju pit laneom, donoseći dašak rock'n'rolla u svijet oktana. Čast da označi kraj uzbudljivog vikenda mahanjem kariranom zastavom pripala je holivudskom glumcu i komičaru Kevinu Hartu, čime je zaokružen događaj koji je, barem na trenutak, spojio najbolje od sporta, glazbe i zabave na jednom mjestu.