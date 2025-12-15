Naši Portali
Burna rasprava

Jedna Đokovićeva fotografija natjerala je Trumpa na reakciju!

Novak Đoković
Foto: Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hrvoje Delač
15.12.2025.
u 10:43

U povodu strašnog napada u Australiji, u kojoj je ubijeno 15 osoba, nastala je velika rasprava na društvenim mrežama

Tragični događaj u Sydneyju, gdje je u napadu poginulo najmanje 15 osoba, ujedinio je svijet u tugovanju. Sajid Akram (50) i Naveed Akram (24), otac i sin, svoj su krvavi pohod napravili na proslavi židovskog blagdana na plaži Bondi u Sydneyu. Australske vlasti proglasile su ga najgorom masovnom pucnjavom u posljednjih nekoliko desetljeća. Meta napada bilo je židovsko okupljanje u povodu Hanuke, blagdana svjetla.

Osim što izrazi žaljenja dolaze sa svih strana svijeta, rađaju se i brojne rasprave. Jedna od njih odnosi se na stroge kontrole koje mnogi prolaze u Australiji pa nije jasno kako je moguće da se dogodi jedan ovakav napad. Jer napadač je, naime, posjedovao dozvolu za nošenje oružja. Stoga je mnogima nejasno kako je to moguće s obzirom na poznatu činjenicu da se u Australiji prolaze iznimno stroge kontrole za sve vrste sličnih dozvola.

Jedan od korisnika društvene mreže X u cijelu priču uključio je i Novaka Đokovića. Prisjetio se, naime, situacije od prije četiri godine kada je Novaku Đokoviću zabranjen ulazak u Australiju jer nije bio cijepljen protiv koronavirusa. Spomenuti korisnik stavio je usporednu fotografiju napadača Naveeda Akrama i Novaka Đokovića, uz opis:

"Jedan od ove dvojice je deportiran iz Australije", napisao je.

Nakon te objave krenula je burna rasprava, a u nju se uključio i Donald Trump Jr., sin predsjednika SAD-a. Referirao se na spomenutu objavu i napisao:

"Nevjerojatna objava. Tako tužno. Tako istinito".

Ključne riječi
Donald Trump Jr. Australija Novak Đoković

