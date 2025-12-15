Jedna Đokovićeva fotografija natjerala je Trumpa na reakciju!

Tragični događaj u Sydneyju, gdje je u napadu poginulo najmanje 15 osoba, ujedinio je svijet u tugovanju. Sajid Akram (50) i Naveed Akram (24), otac i sin, svoj su krvavi pohod napravili na proslavi židovskog blagdana na plaži Bondi u Sydneyu. Australske vlasti proglasile su ga najgorom masovnom pucnjavom u posljednjih nekoliko desetljeća. Meta napada bilo je židovsko okupljanje u povodu Hanuke, blagdana svjetla.

Osim što izrazi žaljenja dolaze sa svih strana svijeta, rađaju se i brojne rasprave. Jedna od njih odnosi se na stroge kontrole koje mnogi prolaze u Australiji pa nije jasno kako je moguće da se dogodi jedan ovakav napad. Jer napadač je, naime, posjedovao dozvolu za nošenje oružja. Stoga je mnogima nejasno kako je to moguće s obzirom na poznatu činjenicu da se u Australiji prolaze iznimno stroge kontrole za sve vrste sličnih dozvola.

Jedan od korisnika društvene mreže X u cijelu priču uključio je i Novaka Đokovića. Prisjetio se, naime, situacije od prije četiri godine kada je Novaku Đokoviću zabranjen ulazak u Australiju jer nije bio cijepljen protiv koronavirusa. Spomenuti korisnik stavio je usporednu fotografiju napadača Naveeda Akrama i Novaka Đokovića, uz opis:

One of these men was banned from Australia. pic.twitter.com/1SxM7Pvs7R — Catturd ™ (@catturd2) December 14, 2025

"Jedan od ove dvojice je deportiran iz Australije", napisao je.

Nakon te objave krenula je burna rasprava, a u nju se uključio i Donald Trump Jr., sin predsjednika SAD-a. Referirao se na spomenutu objavu i napisao:

"Nevjerojatna objava. Tako tužno. Tako istinito".