Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
HOROR

U krvavom pohodu oca i sina poginuo omiljeni nogometaš (27): 'Malo je reći da smo šokirani'

Aftermath of shooting incident at Bondi Beach in Sydney
Hollie Adams/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
15.12.2025.
u 13:29

Dvojica muškaraca, odjevena u crno i naoružana, otvorila su vatru na obitelji koje su sudjelovale na proslavi Hanuke. Vlasti strahuju da će broj mrtvih nastaviti rasti. U više bolnica diljem Sydneya, na liječenju je više od 20 osoba.

U tragičnom napadu koji se dogodio u Australiji, najmanje 16 ljudi je izgubilo život, dok je 42 ozlijeđeno. Među žrtvama je i Dan Elkayam, nogometaš kluba Rockdale Ilinden, koji se natječe u Premier ligi Novog Južnog Walesa. Australske vlasti potvrdile su da su napad, koji se dogodio tijekom židovskog festivala na plaži, izveli otac i sin. Dvojica muškaraca, odjevena u crno i naoružana, otvorila su vatru na obitelji koje su sudjelovale na proslavi Hanuke. Vlasti strahuju da će broj mrtvih nastaviti rasti. U više bolnica diljem Sydneya, na liječenju je više od 20 osoba.

Elkayam, koji je imao 27 godina, bio je član kluba od prošle godine. Prije nekoliko godina preselio se u Australiju, gdje je radio kao IT analitičar za NBC Universal. Osim nogometa, bio je poznat po svojoj ljubavi prema plažama Sydneya i putovanjima.

Njegov klub, Rockdale Illinden, oprostio se od njega u emotivnoj poruci koju je potpisao predsjednik Denis Letter.

- Reći da smo šokirani je blago rečeno. Shrvani smo viješću da je naš igrač Dan Elkayam tragično i besmisleno ubijen u masakru na plaži Bondi. Dan, 27-godišnji Francuz židovske vjeroispovijesti, živio je s djevojkom u istočnim predgrađima i volio je australski način života. Njegova strast prema nogometu dovela ga je u Rockdale Illinden, gdje se pridružio našoj momčadi kao izuzetno talentirani vezni igrač. Oni koji su ga poznavali opisali su ga kao prizemljenog čovjeka. Nogomet je bio njegova strast, uz vrijeme provedeno na plaži i druženje s prijateljima. Dan je bio zauzet izgradnjom života u Australiji. Njegovo nasmijano lice i poštovana priroda jako će nedostajati suigračima i svima koji su ga poznavali - poručio je. 
Ključne riječi
masakr Sydney Australija nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!