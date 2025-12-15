U krvavom pohodu oca i sina poginuo omiljeni nogometaš (27): 'Malo je reći da smo šokirani'

U tragičnom napadu koji se dogodio u Australiji, najmanje 16 ljudi je izgubilo život, dok je 42 ozlijeđeno. Među žrtvama je i Dan Elkayam, nogometaš kluba Rockdale Ilinden, koji se natječe u Premier ligi Novog Južnog Walesa. Australske vlasti potvrdile su da su napad, koji se dogodio tijekom židovskog festivala na plaži, izveli otac i sin. Dvojica muškaraca, odjevena u crno i naoružana, otvorila su vatru na obitelji koje su sudjelovale na proslavi Hanuke. Vlasti strahuju da će broj mrtvih nastaviti rasti. U više bolnica diljem Sydneya, na liječenju je više od 20 osoba.

Elkayam, koji je imao 27 godina, bio je član kluba od prošle godine. Prije nekoliko godina preselio se u Australiju, gdje je radio kao IT analitičar za NBC Universal. Osim nogometa, bio je poznat po svojoj ljubavi prema plažama Sydneya i putovanjima.

Njegov klub, Rockdale Illinden, oprostio se od njega u emotivnoj poruci koju je potpisao predsjednik Denis Letter.

- Reći da smo šokirani je blago rečeno. Shrvani smo viješću da je naš igrač Dan Elkayam tragično i besmisleno ubijen u masakru na plaži Bondi. Dan, 27-godišnji Francuz židovske vjeroispovijesti, živio je s djevojkom u istočnim predgrađima i volio je australski način života. Njegova strast prema nogometu dovela ga je u Rockdale Illinden, gdje se pridružio našoj momčadi kao izuzetno talentirani vezni igrač. Oni koji su ga poznavali opisali su ga kao prizemljenog čovjeka. Nogomet je bio njegova strast, uz vrijeme provedeno na plaži i druženje s prijateljima. Dan je bio zauzet izgradnjom života u Australiji. Njegovo nasmijano lice i poštovana priroda jako će nedostajati suigračima i svima koji su ga poznavali - poručio je.