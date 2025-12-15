Bivši igrač Dinama i Rijeke nakon golijade Dinama: 'Kovačeviću treba dati priliku, Dinamo je na pravom putu'

U najnovijem izdanju Večernjakove emisije 'Stativa' gostuje bivši nogometaš Dinama, Rijeke, Schalkea, Zagreba, Hrvatskog Dragovoljca i Marsonije Fabijan Komljenović. 57-godišnji bivši nogometaš danas je trener, a bio je i pomoćnik u Dinamu kada je osvojen naslov prvaka 2008. Odigrao je i jednu utakmicu za hrvatsku reprezentaciju 1991. te postigao i pogodak. S obzirom na lošu formu Dinama kojoj bi mogao biti kraj s obzirom na jučerašnju veliku pobjedu, odgođenu utakmicu Istre i Rijeke u trenutku kada je branitelj naslova u naletu dobre forme te Hajduk koji je također prekinuo niz loših rezultata, tema sigurno neće nedostajati.

Dinamo je pobijedio Slaven Belupo, čini se da im je pobjeda puno značila?

Svakako da Dinamu ova pobjeda puno znači. Prvenstveno, Dinamo je odigrao jako kvalitetno, djelovali su moćno. Za razliku od tri dana prije, od europske utakmice. Na svim pozicijama, na svim mjestima pokazali su kvalitetu i pokazali su jedan određeni karakter. Meni se to jako svidjelo. Nakon uvodnog gola Belupa, u drugoj minuti praktički, ništa se nije mijenjalo na terenu. Dinamo je pokazao određenu kvalitetu i zasluženo je pobijedio. Moglo je to možda biti i uvjerljivije, ali sveukupni dojam: Dinamo je odigrao odličnu utakmicu.

Zadnjih tjedana bilo je puno tenzija oko igrača, trenera, događanja u klubu... Navijači su iskazivali nezadovoljstvo. Ova pobjeda smirila je tenzije, ali i pokazala da Mario Kovačević možda ipak ima nekakvih aduta unatoč svim kritikama i sumnjama.

Dinamo nije napamet dovodio trenera. Vjerojatno ga vide dugoročno. Europska liga je zahtjevna liga. Mogu li se ti igrači prilagoditi na europske zahtjeve. hNL je slabija liga nego Europska liga, ne trebamo se ponavljati. Mario Kovačević traži rješenja, bori se, puno je novih igrača došlo. Ja sam za da mu se da prilika. Uprava je ta koja odlučuje, ima ih dosta koji odlučuju o tome. Predsjednik je taj koji će donijeti odluke. Ja nisam za stalne smjene trenera, smjene ovoga, smjene ovoga, doći će netko drugi nešto drugo će popraviti. Treba pružiti priliku, Dinamo je htio biti na prvome mjestu - u HNL-u su prvi, Europska liga još su živi. Ništa još nije gotovo. Jednostavno, vidjet ćemo na kraju podvući će se crta. Uostalom, kod svakog trenera rezultat je to mjerilo oko kojeg se donose odluke odlazi li ili ostaje.

Rekli ste da je Dinamo još živ u Europi. Kako vidite njegove šanse tu?

Mnogi se zavaravaju, misle da će protiv Steaue (FCSB-a) biti lako. Steaua je pobijedila jedan Feyenoord koji je jedna od najjačih momčadi u Nizozemskoj. Neće biti lako Dinamu jer kako igra u Europi... Meni se ne sviđa osobno. Kako igra u HNL-u, sviđa mi se. Bilo je utakmice gdje je došlo do malo zamora materijala, ali naprave se rošade i Dinamo je na pravom putu. U Europi ima dvije teške utakmice koje nije lako dobiti. Svaka utakmica u Europi je teška. Ja bih volio da Dinamo napravi iskorak u Europi, ali to su moje želje.

Koje nogometne postulate bi trebalo poboljšati, a što je dobro?

Po meni ovako, to su moji zaključci. Dinamo u Europi je neagresivan i ne pokazuje ambiciju prema naprijed. Dosta su rezervirani, nedostaje im puno agresivnosti. Prema naprijed, ne uputiš nijedan udarac. To je sve jedan strah, mogu to razumjeti, puno je novih igrača, ali prije svega ako se ne možeš potući, napraviti faul i biti agresivan, nemaš što tražiti u Europi. Kad god ga pustiš da igra, Dinamo ima kvalitetu. Međutim, koga god da pustiš, kad mu nisi na leđima, kad protivnik nije pod pritiskom, svatko će ti odigrati. U Europi svaka momčad je kvalitetna. Gledajte mi se uspoređujemo sa Celtom i betisom koji imaju i velike proračune i sve. Međutim, Dinamo nas je sve razmazio pa svi očekujemo barem akcije, barem neku šansu, barem neki udarac. Evo tu je razočarenje. Možeš izgubiti i 5:1, ali barem si pokazao neki žar, neki interes, a ne da navijači i gledatelji na poluvremenu odlaze.

Da se dotaknemo i Hajduka. Mnogi misle da je najjači forte ove momčadi, van individualne kvalitete, trener Gonzalo Garcia.

Trener Garcia je došao, posložio je, ali ja mislim da je najveći forte to što imaju pet-šest igrača iz svoje omladinske škole. Spletom okolnosti, oni su zaigrali i oni su ti nosioci. Šego koji je povratnik iz Varaždina, sada je proigrao, Hrgović, da ne nabrajam igrače. Imate jednog Silića koji radi razliku kao vratar, Dinamo to recimo nema. Kod Dinama igraju većinom stranci, samo Mikić u zadnje vrijeme. U Hajduku imaš većinom domaće igrače koje je Garcia ukomponirao, Livaja je isto igrač iz Hajdukove škole.

Dosta se u zadnje vrijeme priča o Livaji budući da ulazi po 10-15 minuta. Dosta se priča o tome da ga Garcia ne zna ukomponirati u momčad koja igra dobro.

Ma vjerujem da ga zna uklopiti nego Livaja još nije spreman, bio je ozlijeđen. O njemu ne treba pričati, Livaja od zime kad se spremi može igrati na kojoj god poziciji naprijed. Kad je spreman je jedan od najboljih i najopasnijih igrača lige.

Rijeka je prošlog ljeta osigurala europsko proljeće nakon 45 godina.

Rijeka se diže. U prijašnjim fazama bila je disciplinirana, bila je radna ekipa, defenzivno orijentirana i radila razliku kroz kontru i polukontru. Sada je dobila trenera koji teži igri i polako se kockice slažu. Rijeka će raditi dosta problema i Dinamu i Hajduku u proljetnom dijelu sezone. Rijeka će rasti iz utakmice u utakmicu, ima tu kvalitetu.