Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Na rubu

Povećala je grudi pa na Only Fansu zaradila više nego u cijeloj igračkoj karijeri

Autor
Damir Mrvec
15.12.2025.
u 12:40

Océane Dodin je francuska profesionalna tenisačica. Dostigla je 46. mjesto u karijeri u pojedinačnoj konkurenciji, a u parovima 375. mjesto na WTA ljestvici 2017. godine. Krajem rujna ove godine, na turniru u Reimsu, sve su oči bile uprte u jednu igračicu, ne samo zbog njezina forhenda ili servisa....

Océane Dodin je francuska profesionalna tenisačica. Dostigla je 46. mjesto u karijeri u pojedinačnoj konkurenciji, a u parovima 375. mjesto na WTA ljestvici 2017. godine. Krajem rujna ove godine, na turniru u Reimsu, sve su oči bile uprte u jednu igračicu, ne samo zbog njezina forhenda ili servisa, već zbog odluke koja je prekršila nepisana pravila i uzdrmala temelje konzervativnog sportskog svijeta. Océane Dodin, talentirana Francuskinja, vratila se na teren nakon devetomjesečne pauze, ali njezin povratak bio je sve samo ne običan. Postala je prva aktivna tenisačica u povijesti koja je javno priznala da je pauzu iskoristila za operaciju povećanja grudi. Medijska bura koja je uslijedila bila je očekivana, ali njezin intenzitet iznenadio je i samu sportašicu, koja je s nevjerojatnom mirnoćom i samopouzdanjem stala pred kamere i objasnila potez koji je za nju bio potpuno logičan, a za druge predmet kontroverzi i žustrih rasprava. 


Rođena u Lilleu, Océane Dodin odrasla je s reketom u ruci. Kao kći jedinica, prve teniske korake napravila je s roditeljima, a otac Frédéric preuzeo je ulogu njezina trenera, vodeći je kroz izazovan svijet juniorskog i kasnije profesionalnog tenisa. Inspirirana velikanima poput Marije Šarapove i Rogera Federera, Dodin je sanjala o velikim pozornicama i najvećim trofejima. Njezin talent i snažna igra brzo su je izdvojili. Profesionalnu karijeru započela je 2012. godine, a tijekom godina marljivo je gradila svoj put, osvojivši impresivnih 17 naslova na ITF Circuit turnirima. Vrhunac njezine dotadašnje karijere dogodio se 2016. godine kada je u Québecu osvojila svoj prvi i jedini WTA naslov na Coupe Banque Nationale. Sljedeće godine, 2017., ostvarila je i najbolji plasman u karijeri, dosegnuvši 46. mjesto na svjetskoj ljestvici. Početkom 2024. godine, na Australian Openu, ostvarila je svoj najbolji Grand Slam rezultat, plasman u osminu finala, čime je potvrdila da pripada samom vrhu ženskog tenisa. No, iza kulisa blještavih reflektora, Dodin je vodila tihu i iscrpljujuću bitku s nevidljivim protivnikom.
Gotovo cijelo desetljeće borila se s poremećajem unutarnjeg uha, stanjem koje joj je uzrokovalo kronične vrtoglavice. Unatoč problemima, godinama je ustrajala, no u prosincu 2024. godine tijelo je reklo "dosta". Iscrpljena i nemoćna, donijela je tešku odluku o povlačenju s terena na neodređeno vrijeme. Ta devetomjesečna pauza bila je prijeko potrebna za liječenje i oporavak, ali je istovremeno otvorila vrata jednoj drugoj, dugo potiskivanoj želji. Oduvijek je razmišljala o estetskoj operaciji povećanja grudi, no ritam profesionalne sezone, s turnirima iz tjedna u tjedan, nikada joj nije dopuštao potreban dvomjesečni oporavak. Sada, suočena s dugotrajnim izbivanjem s terena, shvatila je da je pred njom jedinstvena prilika. 
Kada se vijest o njezinoj operaciji proširila, reakcije su bile podijeljene, no Dodin je bila spremna. U intervjuima je otvoreno i bez zadrške govorila o svojim motivima. 
Željela sam to učiniti već dugo vremena. Iskoristila sam priliku dok sam bila izvan terena. Bolje je to učiniti sada, nego čekati kraj karijere -  izjavila je, naglašavajući da ni trenutka nije požalila. 
Na pitanja novinara o tome kako će se nove grudi odraziti na njezinu igru, odgovarala je s gotovo podrugljivom jednostavnošću.
To su samo grudi. Ne smetaju mi u igri -  rekla je i povukla paralelu s kolegicama koje prirodno imaju veće poprsje i bez problema se natječu na najvišoj razini.
  - Ima tenisačica s velikim grudima, pa normalno igraju. Jedina je razlika što su moje umjetne. To za mene nije ništa ludo - objasnila je

Međutim, dok je na terenu svladavala suparnice, izvan njega je vodila bitku koju nitko nije mogao vidjeti. Život s kroničnim vrtoglavicama za profesionalnog sportaša je pakao. Svaki nagli pokret, svaka promjena smjera, svaki skok nosio je rizik od gubitka ravnoteže, što je u tenisu, sportu milimetarske preciznosti, ravno katastrofi. Godinama je stiskala zube i gurala dalje, no mentalni i fizički umor na kraju su uzeli danak. Odluka o povlačenju u prosincu 2024., nedugo nakon velikog uspjeha u Australiji, bila je iznuđena, ali i oslobađajuća. Omogućila joj je da se napokon posveti zdravlju, ali i sebi na način na koji nikada nije mogla.
No, Dodin je otišla i korka dalje,. Pridružila se  Only Fans-u gdje bi za godinu dana mogla zaraditi više nego tijekom cijele svoje dosadašnje karijere i to oko 2,86 milijuna dolara. 
Ključne riječi
only fans silikoni WTA turnir Oceane Dodin tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beograd: U Domu Narodne skupštine nastavljeno je Prvo izvanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije
Video sadržaj
3
OPET GA MNOGI KRITIZIRAJU

Srpska legenda ostaje odana Vučiću. Vikao je 'Ustaše, ustaše!', rekao mu da je ljubomoran na njega...

Proslavljeni košarkaš Dejan Tomašević podnio je ostavku na mjesto zastupnika u Skupštini Srbije kako bi preuzeo čelnu poziciju Olimpijskog odbora. Iako je ostavka bila formalnost zbog pravila Međunarodnog olimpijskog odbora, mnogi ovaj potez vide kao nagradu za njegovu bezrezervnu odanost vladajućoj stranci i predsjedniku Aleksandru Vučiću

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!