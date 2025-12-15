Povećala je grudi pa na Only Fansu zaradila više nego u cijeloj igračkoj karijeri

Océane Dodin je francuska profesionalna tenisačica. Dostigla je 46. mjesto u karijeri u pojedinačnoj konkurenciji, a u parovima 375. mjesto na WTA ljestvici 2017. godine. Krajem rujna ove godine, na turniru u Reimsu, sve su oči bile uprte u jednu igračicu, ne samo zbog njezina forhenda ili servisa, već zbog odluke koja je prekršila nepisana pravila i uzdrmala temelje konzervativnog sportskog svijeta. Océane Dodin, talentirana Francuskinja, vratila se na teren nakon devetomjesečne pauze, ali njezin povratak bio je sve samo ne običan. Postala je prva aktivna tenisačica u povijesti koja je javno priznala da je pauzu iskoristila za operaciju povećanja grudi. Medijska bura koja je uslijedila bila je očekivana, ali njezin intenzitet iznenadio je i samu sportašicu, koja je s nevjerojatnom mirnoćom i samopouzdanjem stala pred kamere i objasnila potez koji je za nju bio potpuno logičan, a za druge predmet kontroverzi i žustrih rasprava.

Rođena u Lilleu, Océane Dodin odrasla je s reketom u ruci. Kao kći jedinica, prve teniske korake napravila je s roditeljima, a otac Frédéric preuzeo je ulogu njezina trenera, vodeći je kroz izazovan svijet juniorskog i kasnije profesionalnog tenisa. Inspirirana velikanima poput Marije Šarapove i Rogera Federera, Dodin je sanjala o velikim pozornicama i najvećim trofejima. Njezin talent i snažna igra brzo su je izdvojili. Profesionalnu karijeru započela je 2012. godine, a tijekom godina marljivo je gradila svoj put, osvojivši impresivnih 17 naslova na ITF Circuit turnirima. Vrhunac njezine dotadašnje karijere dogodio se 2016. godine kada je u Québecu osvojila svoj prvi i jedini WTA naslov na Coupe Banque Nationale. Sljedeće godine, 2017., ostvarila je i najbolji plasman u karijeri, dosegnuvši 46. mjesto na svjetskoj ljestvici. Početkom 2024. godine, na Australian Openu, ostvarila je svoj najbolji Grand Slam rezultat, plasman u osminu finala, čime je potvrdila da pripada samom vrhu ženskog tenisa. No, iza kulisa blještavih reflektora, Dodin je vodila tihu i iscrpljujuću bitku s nevidljivim protivnikom.Gotovo cijelo desetljeće borila se s poremećajem unutarnjeg uha, stanjem koje joj je uzrokovalo kronične vrtoglavice. Unatoč problemima, godinama je ustrajala, no u prosincu 2024. godine tijelo je reklo "dosta". Iscrpljena i nemoćna, donijela je tešku odluku o povlačenju s terena na neodređeno vrijeme. Ta devetomjesečna pauza bila je prijeko potrebna za liječenje i oporavak, ali je istovremeno otvorila vrata jednoj drugoj, dugo potiskivanoj želji. Oduvijek je razmišljala o estetskoj operaciji povećanja grudi, no ritam profesionalne sezone, s turnirima iz tjedna u tjedan, nikada joj nije dopuštao potreban dvomjesečni oporavak. Sada, suočena s dugotrajnim izbivanjem s terena, shvatila je da je pred njom jedinstvena prilika.Kada se vijest o njezinoj operaciji proširila, reakcije su bile podijeljene, no Dodin je bila spremna. U intervjuima je otvoreno i bez zadrške govorila o svojim motivima.Željela sam to učiniti već dugo vremena. Iskoristila sam priliku dok sam bila izvan terena. Bolje je to učiniti sada, nego čekati kraj karijere - izjavila je, naglašavajući da ni trenutka nije požalila.Na pitanja novinara o tome kako će se nove grudi odraziti na njezinu igru, odgovarala je s gotovo podrugljivom jednostavnošću.To su samo grudi. Ne smetaju mi u igri - rekla je i povukla paralelu s kolegicama koje prirodno imaju veće poprsje i bez problema se natječu na najvišoj razini.- Ima tenisačica s velikim grudima, pa normalno igraju. Jedina je razlika što su moje umjetne. To za mene nije ništa ludo - objasnila jeMeđutim, dok je na terenu svladavala suparnice, izvan njega je vodila bitku koju nitko nije mogao vidjeti. Život s kroničnim vrtoglavicama za profesionalnog sportaša je pakao. Svaki nagli pokret, svaka promjena smjera, svaki skok nosio je rizik od gubitka ravnoteže, što je u tenisu, sportu milimetarske preciznosti, ravno katastrofi. Godinama je stiskala zube i gurala dalje, no mentalni i fizički umor na kraju su uzeli danak. Odluka o povlačenju u prosincu 2024., nedugo nakon velikog uspjeha u Australiji, bila je iznuđena, ali i oslobađajuća. Omogućila joj je da se napokon posveti zdravlju, ali i sebi na način na koji nikada nije mogla.No, Dodin je otišla i korka dalje,. Pridružila se Only Fans-u gdje bi za godinu dana mogla zaraditi više nego tijekom cijele svoje dosadašnje karijere i to oko 2,86 milijuna dolara.