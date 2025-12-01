Kovačević više nema pravo na kiks, Dinamov posrtaj protiv Gorice približio bi ga otkazu

Nogometaši Dinama priliku za iskupljenje poslije debakla u Lilleu imat će već danas protiv Gorice (18 sati, MaxSport 1), u posljednoj utakmici 15. kola Supersport HNL-a. Nakon remija Hajduka protiv Varaždina (1:1), plavi pobjedom mogu preuzeti vrh ljestvice uoči subtonjeg velikog derbija protiv Hajduka. Sve osim pobjede protiv Gorice značilo bi produbljenje krize u maksimirskoj momčadi, današnjom utakmicom Kovačević mora pokazati da još uvijek može razbuditi momčad koja je protiv Lillea odigrala ispod svake razine, bez želje, agresije, bez duel igre...

Nikad dva poraza u nizu

Mario Kovačević ostat će trener sve do zimske pauze, tek tada će Zvonimir Boban sa svojim suradnicima povući crtu i ocijeniti rad Marija Kovačevića, no ipak je jasno da je Kovačeviću svaka iduća utakmica kvalifikacijska, pa protiv Gorice zato nema pravo na kiks. Poraz bi mu vjerojatno odredio sudbinu, jer postao bi prvi trener u povijesti Dinama koji je upisao dva uzastopna poraza od Gorice. A takvu "referencu" sigurnio ne bi preživio.

Dinamo je u rezultatskoj krizi, u posljednjih 10 utakmica maksimirska je momčad upisala čak pet poraza (Lokomotiva, Vukovar i Istra u HNL-u, te Celta i Lille u Europi), no ono što navijače još više brine je loša, bezidejna igra u većini utakmica. Plavi više ne stvaraju šanse kao na početku sezone, Beljo, Kulenović, Lisica, Ljubičić i još neki prvotimci potpuno su se ugasili, zato je puno brige uoči jednog od najtežih gostovanja za plave u Supersport HNL-u. Gorica je Dinamu postala možda i najteže HNL gostovanje posljednjih godina! U zadnjih pet utakmica u Velikoj Gorici Dinamo je upisao samo jednu pobjedu! Bilo je to onih 0:2 u travnju 2024., kada je Sergej Jakirović osvojio važne bodove u borbi za naslov. Osim te pobjede, plavi su upisali dva remija i dva poraza. No, to su ipak samo brojke, a na Kovačeviću i igračima je da na travnjaku tu statistiku demantiraju.

Koliko god Kovačević trenutačno izgleda kao čovjek koji se predao, koji više ne umije vući najbolje poteze za momčad, iduće dvije utakmice mogle bi sve promijeniti. Jer, pobjedom protiv Gorice, pa onda i mogućom subotnjom protiv Hajduka, Dinamo bi se odvojio na vrhu HNL-a sa četiri boda prednosti nad splitskim rivalom. Tada bi prestale priče da je Kovačević izgubio autoritet u svlačionici, odnosno da mu u Maksmiru već traže nasljednika...

Carević: Neće nas zavarati Lille

- Kad imate ovako često utakmice, nemate previše vremena za pripremu taktički. Fizički smo spremni, odradili smo dobar trening, vjerujem da smo spremni za Goricu. Vjerujem da ćemo nastaviti kao i protiv Varaždina, to nam je želja i putokaz. Svjesni smo toga da u Lilleu nije bilo dobro - izjavio je Kovačević uoči utakmice.

Utakmicu je najavio i trener Gorice Mario Carević, kojeg ne zavarava lošija forma Dinama i loše izdanje u Lilleu.

- Ne možeš iz te utakmice izvući neke zaključke, neće nas taj Lille zavarati. Dinamo je bio u podređenom položaju, a u ponedjeljak će biti obrnute uloge. Očekujem Dinamo s većom kontrolom, ali i da se moja momčad zna obraniti i odrađivati neke stvari koje im pripremimo. Imam neke ideje, trebamo ih gađati tamo gdje možemo profitirati. Moramo biti efikasni jer je jasno da nećemo stvoriti 100 pred golom Dinama. Kada dođemo u neku, moramo to iskoristiti. Mi puno stvaramo, ali i puno promašujemo. Koliko me to prvo veseli, toliko me ovo drugo brine - zaključio je trener Gorice Carević.