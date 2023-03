Modrić govorio o nadimku kojeg je dobio u Realu te novom ugovoru: Ima i puno gorih od mene

Večeras se od 21 sat igra El Clasico, najveći derbi na svijetu između Barcelone i madridskog Reala koji gostuje na Camp Nou, a najavu je dao naš Luka Modrić. Kapetan vatrenih je u razgovoru za DAZN dao nekoliko zanimljivih rečenica o novom ugovoru, ali i nadimku kojeg je dobio u svlačionici kraljevskog kluba.

- Klub zna moju želju, naglasio sam je puno puta. U ovom trenutku ne razmišljam o budućnosti. Želim davati sve od sebe, a onda ćemo vidjeti što će se dogoditi. Toni Kroos? Ne znam što će napraviti, a i da znam, ne bih vam rekao - kazao je Modrić na temu svoje budućnosti u Madridu i o njemačkm suigraču.

Suigrači su ga na treninzima prozvali 'vinagre', što je izraz koji na španjolskom predstavlja čovjeka koji brzo plane.

- Hahaha, svi to govore. To je zato što se uvijek naljutim kad izgubimo na treningu. Mrzim to. Ali nisam jedini, ima i gorih od mene - rekao je dobro raspoloženi Luka.

- El Clasico nam je zadnja šansa da se borimo za La Ligu? Da, složio bih se. Mi smo toga svjesni. Ovo nam je zadnji vlak u borbi za titulu - smatra desetka Hrvatske i Reala.

Barca uoči El Clasica, 13 kola prije kraja prvenstva, bježi Realu devet bodova.