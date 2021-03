Mladi vatreni u pohod na prvu medalju za Hrvatsku

Mladi vatreni za četiri dana započinju nastup na Euru za igrače do 21 godine koji se održava u Sloveniji i Mađarskoj, Bišćanovi dečki kreću u lov na prvu medalju za Hrvatsku u povijesti. U dosadašnja tri nastupa (2000., 2004. i 2019. godine) mladi su vatreni uvijek bili posljednji u skupini, a u dosadašnjih devet nastupa nisu ni jednom pobijedili. Omjer im je tri neodlučena i šest poraza. No, izbornik Igor Bišćan vjeruje da može učiniti ono što nisu učinili njegovi prethodnici Ivo Šušak, Martin Novoselac i Nenad Gračan. Ima pravo na optimizam s obzirom na igrače koje ima na raspolaganju. Uostalom, u momčadi su tri četvrtfinalista Europske lige, koji su se neki dan poigravali s Tottenhamom – Ivanušec, Majer i Franjić, ali ima i jake adute iz inozemstva poput Sose (Stuttgart), Bradarića (Lille), More (Dinamo, Moskva), Sučića (RB Salzburg), Šempera (Chievo), Kotarskog (Ajax)...

U svakom slučaju, Bišćan ima momčad koja može pobijediti baš svakoga. No, skupina je sve samo ne laka. Hrvatska Euro otvara susretom s Portugalom (25. ožujka), tri dana kasnije igra sa Švicarskom, a prvi krug (31. ožujka) zatvara dvobojem s megamomčadi Engleske čiji sastav vrijedi čak 357 milijuna eura, a predvode ga igrači Liverpoola (Jones), Manchester Uniteda (Greenwood), Chelseaja (Hudson-Odoi), Arsenala (Nketiah, Rowe), Evertona (Davies)... S takvim igračima, Englezi su, uz Španjolce i Francuze, prvi favoriti za osvajanje naslova.

Hrvatska sve tri utakmice u skupini igra u Kopru. Bude li prva u skupini, u četvrtfinalu igrat će u Mariboru, a osvoji li drugo mjesto, natjecanje će nastaviti u Ljubljani. No, ta završnica igrat će se tek od 31. svibnja do 6. lipnja, kada je na rasporedu finale u Ljubljani. Izbornik Bišćan vjeruje da Hrvatska može proći skupinu, iako je svjestan jakosti suparnika.

– Englezi su kategorija za sebe, vrlo snažni i jedni od favorita natjecanja. Svi igraju na visokoj razini, ne oslanjaju se samo na fizičku moć, već i na taktiku, tehniku i imaginaciju. Njihova je vrijednost blizu vrijednosti najvećih svjetskih A-selekcija. Portugal je preslika svoje seniorske momčadi, igra kombinatorno te je nezgodan i dovoljno iskusan u natjecateljskom nogometu da iskoristi svaku neopreznost i kazni je. Ima niz igrača iz najvećih svjetskih klubova, u kojima bi naši igrači jednog dana željeli igrati. Švicarci su čvrsti i organizirani, a nekoliko igrača podrijetlom iz naših krajeva daje im dozu nepredvidljivosti. Međutim, i Hrvatska je jaka – zaključio je izbornik Bišćan.