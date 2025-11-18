Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAVRŠILO 2:0

Mladi vatreni svladali Mađarsku i stigli do vrlo važne pobjede

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
18.11.2025.
u 21:54

Prvu iduću utakmicu Hrvatska U21 će odigrati 31. ožujka iduće godine te će biti domaćin upravo glavnom suparniku Turskoj U21. Ovog utorka Turci su gostovali u Litvi gdje su pobijedili 2-1 uz dva pogotka Habesoglua.

U četvrtom nastupu skupine H kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine ostvarila je treću pobjedu, u Budimpešti je s 2-0 (1-0) bila bolja od vršnjaka iz Mađarske.Prvi pogodak na ogledu postigao je Leon Grgić u 17. minuti, dok je pobjeda potvrđena u 90. kada je za 2-0 strijelac bio Luka Tunjić. Hrvatska U21 nakon četiri odigrane utakmice ima deset bodova. Bod više ima Turska U21, ali su turski nogometaši odigrali jednu utakmicu više.

Od samog početka mladi Hrvati su zaigrali dominantnije u Budimpešti, a ujedno su realizirali jednu od prvih svojih pravih akcija. Jagušić je poslao loptu u prostor, a Grgić je u 17. minuti pogodio bliži kut za 1-0 Hrvatske U21. Time je Grgić samo nastavio svoj niz pogodaka u ovim kvalifikacijama, u četvrtom nastupu bio mu je to četvrti pogodak.

Prije i nakon pogotka Hrvatska U21 je bila brža, bolja i konkretnija. Mogla je odmor dočekati i uz veću prednost, a najveću je šansu propustio Šotiček u 43. minuti. U kontranapadu Hrvatske Zvonarek je uposlio Šotičeka koji je pucao pored vratnice.

Od starta drugog poluvremena situacija na travnjaku se promijenila i Mađarska U21 je postala vrlo opasna. Domaćin je već u 49. minuti imao odličnu šansu. Tuboly i Denes su dva puta pokušavali, ali je u oba slučaja bila odlična reakcija hrvatskog vratara Silića.

Kroz cijeli nastavak susreta Mađari su napadali i tražili izjednačenje, ali se Hrvatska relativno lako branila od tih naleta. Tuboly je još jednom pokušao u 74. minuti, tada iz slobodnog udarca, ali je i tada na mjestu bio Silić.

Domaćin je u 86. minuti pogodio za izjednačenje nakon pogreške Silića, ali srećom za izabranike Ivice Olića pogodak je poništen zbog zaleđa. Vrlo brzo nakon toga dvoboj je riješen. U 90. minuti Tunjić je bio strijelac za 2-0 i potvrdu nova tri hrvatska boda. Vušković je prvo pucao iz slobodnog udarca, a utrčavanje Tunjića je bilo pravovremeno, kao i sama egzekucija.

Prvu iduću utakmicu Hrvatska U21 će odigrati 31. ožujka iduće godine te će biti domaćin upravo glavnom suparniku Turskoj U21. Ovog utorka Turci su gostovali u Litvi gdje su pobijedili 2-1 uz dva pogotka Habesoglua.

Kvalifikacije za Europsko prvenstvo, U21, skupina H:

Mađarska - Hrvatska 0-2 (Grgić 17, Tunjić 90)

Litva - Turska 1-2 (Sluta 75 / Habesoglu 2, 76)

Ljestvica:
1. Turska          5  3  2  0  7-3  11
2. Hrvatska        4  3  1  0  8-1  10
3. Ukrajina        4  1  1  2  7-5   4
4. Mađarska        4  0  3  1  5-7   3
5. Litva           5  0  1  4  2-13  1
Ključne riječi
Kvalifikacije Hrvatska U21 reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Hrvatska
SIGURNA 23 IMENA

Koga će Dalić voditi na SP? Trojica od ovih šest sjajnih vatrenih će izvisiti i neće putovati

Da se danas radi lista igrača za Svjetsko prvenstvo – pod uvjetom da su svi zdravi – na njoj bi sigurno bili Vlašić i Musa, dok bi se Luka Sučić i Martin Baturina, koji su sudjelovali na Euru 2024., vjerojatno teško ukrcali na taj let. Njihove šanse u ovom trenutku nisu osobite i pred njima je pola godine mukotrpnog dokazivanja. Ne Daliću, nego svojim klupskim trenerima.

Učitaj još

Kupnja