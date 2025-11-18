Rusija izgubila od Čilea i upisala prvi poraz nakon Splita prije točno četiri godine

Nogometna reprezentacija Čilea, s braničem hrvatskog porijekla Benjaminom Kuscevicem, pobijedila je u utorak s 2-0 Rusiju nanijevši joj prvi poraz nakon 22 utakmice.

Prijateljski susret odigran je pred 32.000 gledatelja u ruskom gradu Sočiju. Čile je slavio debitantskim golom Gonzala Tapije, krilnog igrača Sao Paula, u 37. minuti i pogotkom Bena Breretona u 76. minuti.

Kuscevic, 29-godišnji stoper rođen u Santiago de Chileu, odigrao je čitav susret što mu je bio trinaesti nastup za reprezentaciju.

Čile, koji je zauzeo posljednje mjesto u Južnoj Americi u kvalifkacijama za Svjetsko prvenstvo, tako je uspješno zaigrao pod vodstvom novog izbornika Nicolasa Cordove.

Rusija, na čijoj je klupi njen proslavljeni igrač Valerij Karpin, ne igra službene utakmice od invazije na Ukrajinu iz 2022. godine. Prijateljskim utakmicama nastoji nadoknaditi suspenziju koju joj je nametnula svjetska krovna organizacija FIFA. Ove godine je igrala s Peruom, Iranom, Bolivijom, Jordanom, Nigerijom, Zambijom...

Rusija je posljednji poraz doživjela od Hrvatske s 0-1 u Splitu prije točno četiri godine, u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo.