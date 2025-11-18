Bio je nova zvijezda, a danas je alkoholičar: 'Spava u crnom Mercedesu u javnim garažama'

Čeh Martin Fenin nastupio je 2007. godine na Svjetskom prvenstvu za mlade talente do 20 godina i potpuno je očarao nogometni svijet. Impresionirao je i u njemu se mogla vidjeti nova zvijezda europskog nogometa. Bio je na korak od potpisa za talijanski Juventus, ali je u posljednji trenutak odlučio otići u Frankfurt. Potpisao je za bundesligaša Eintracht, a na debiju u Bundesligi postigao je tri gola.

Međutim, s transferom u veći klub i podebljanjem novčanika, stižu problemi s alkoholom. Nedisciplina i alkohol koštali su ga većeg uspjeha u karijeri, a sada je propao kao alkoholičar. Prije dvije godine odlučio je otvorenije pričati o svojim problemima. Istaknuo je da je utjehu nalazio u alkoholu i da je on bio njegovo riješenje za sve.

- Kada sam imao problema, uvijek sam posegnuo za alkoholom. To je bilo moje rješenje za sve. Najgore je bilo što se o tome nisam nikome povjerio. Zatvorio sam se u sebe i nisam pričao o svojim problemima - rekao je Martin Fenin.

Pokušao je da promijeniti se, ali nije uspio. Oženio se policajkom koja ima kćer iz prvog braka, spremao se i za debi u MMA-u, ali ništa od toga mu nije pošlo za rukom. Vratio se starim i ružnim navikama.

- Često dolazi kući pijan, a više puta je i ležao ispred kuće. Ponekad spava u svom crnom Mercedesu u javnim garažama, a oko auta mu se pojavljuju bljuvotine i izmet - pričaju njegovi susjedi koji su izgubili strpljenje s nepopravljvim bivšim nogometašem.