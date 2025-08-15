Mladi vatreni potpisao za kultni talijanski klub. Od velikog transfera zaradit će i Rijeka

Hrvatski napadač Matija Frigan (22) karijeru nastavlja u talijanskoj Parmi, s kojom je potpisao petogodišnji ugovor. U Serie A stiže iz belgijskog Westerloa za odštetu od 10 milijuna eura. Prošle sezone u belgijskom prvenstvu postigao je 13 pogodaka i upisao dvije asistencije u 39 nastupa. Za njegove usluge bio je zainteresiran i Hull City, koji vodi Sergej Jakirović, no zbog zabrane transfera engleski klub nije mogao reagirati, pa je Parma bila brža i uspješnija.

Prošle sezone Parma je osigurala opstanak u Serie A, završivši prvenstvo na 16. mjestu. Frigan je treći hrvatski nogometaš ovog ljeta koji je napustio belgijsku ligu. Franjo Ivanović prešao je iz USG-a u Benficu, a njegov bivši suigrač Luka Vušković iz Westerloa otišao je u Tottenham.

Frigan je u Westerlo stigao u ljeto 2023. iz Rijeke za 5,5 milijuna eura, a ovaj transfer ponovno će razveseliti riječki klub. Naime, prilikom prodaje igrača Rijeka je ugovorila klauzulu koja joj jamči 10 posto profita od njegove sljedeće prodaje. U praksi to znači da će Rijeka inkasirati 450 tisuća eura, odnosno 10 posto od 4,5 milijuna eura profita koji je Westerlo ostvario ovim transferom.