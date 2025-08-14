Bomba za kraj! Livaković sve bliži Dinamu, evo što će biti glavni problem u realizaciji transfera

Dominik Livaković mogao bi se u iduća dva tjedna vratiti u Dinamo! Najbolji hrvatski vratar i Dalićeva reprezentativna jedinica bio bi šlag na tortu sjajnog prijelaznog roka, a ne trebamo ni naglašavati što bi povratak takvog golmana značio za zagrebačku momčad. Ne samo zbog Livijevih vratarskih kvaliteta, već i onih ljudskih. Dominik je uvijek bio omiljeni lik u svlačionici Dinama, autoritet i onaj tihi, nenametljivi vođa kojem je Dinamo sve.

Još se sjećamo kada je na rubu suza, prilikom odlaska iz Dinama u kolovozu 2023. godine, suigračima u svlačionici poručio: "Dinamo mi je sve, čuvajte ga!" A uskoro bi ga mogao opet čuvati i on.

Posao je još daleko od realizacije, no dva važna uvjeta su zadovoljena - Livi apsolutno želi u Dinamo, a Dinamo, saznajemo, itekako želi i njega. No, sada slijedi onaj teži dio, uvjeriti Turke da ga puste u Maksimir, bilo kroz posudbu ili kroz transfer koji ne bi puno koštao. Fenerbahçe je za Livakovića 2023. godine Dinamu platio 6,5 milijuna eura, pa je sigurno da ga ne žele sada vratiti besplatno, već će probati vratiti barem dio uloženog. Ne nužno od Dinama, već od bilo kojeg kluba koji želi Livakovića. Dinamov adut je pak to što je Liviju Dinamo apsolutni broj jedan i želi se vratiti. Nije mu važan ni novac, svjestan je da u Dinamu ne može imati ista primanja kao u Turskoj.

Uglavnom, sada su na potezu Boban i Dinamo, a s Turcima neće biti lako pregovarati.

Inače, Livaković je u Fenerbahçeu izgubio status prvog golmana, zbog čudnih Mourinhovih razmišljanja, ali i zbog pravila o potrebnom broju domaćih igrača u svakoj turskoj momčadi. To je glavni razlog zašto Turčin Irfan Egribayat ima prednost nad Livakovićem, kojem je pak izuzetno važno da postane standardan kako bi u idealnoj formi bio na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.