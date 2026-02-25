Naši Portali
ZNAJU SE FINALISTICE

Mladost i Ribola Kaštela u finalu Kupa Hrvatske za odbojkašice

Zagreb: Mladost i Dinamo sastali se u polufinalu Kupa Hrvatske za odbojkašice
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
25.02.2026.
u 23:05

Najbolja igračica Mladosti bila je Pamela Owino s 21 ostvarenim poenom, dok je Ana Ištuk skupila 11 poena. U sastavu Dinama prednjačila je Bojana Ambulija s 13 poena

U finalu Kupa za odbojkašice Snježana Ušić nastupit će igračice Mladosti i Ribola Kaštele, zagrebačka ekipa je bila bolja od gradskog rivala Dinama s 3-0 (25-11, 25-20, 25-20), dok je Ribola Kaštela svladala zaprešićko Nebo s 3-1 (25-14, 25-17, 21-25, 25-18). Mladost je dominantnom igrom preskočila polufinalnu prepreku, a Dinamo je tek u nekim dijelovima drugog i trećeg seta bio ravnopravan suparnik. Međutim, Mladost je rutinski obavila posao, ispunila ulogu favorita i otišla u finale.

Najbolja igračica Mladosti bila je Pamela Owino s 21 ostvarenim poenom, dok je Ana Ištuk skupila 11 poena. U sastavu Dinama prednjačila je Bojana Ambulija s 13 poena.

Ribola Kaštela je na domaćem parketu nadjačala zaprešićko Nebo s 3-1 (25-14, 25-17, 21-25, 25-18). Domaća ekipa dominirala je u ovom polufinalu, s malom stankom što su Zaprešićanke iskoristile za osvajanje trećeg seta. No, pobjeda Ribola Kaštele u niti jednom trenutku nije bila ugrožena. Domaće igračice odservirale su čak 10 asova.
Ključne riječi
Odbojka Ribola Kaštela Mladost

