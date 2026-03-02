Trump na Kubi ponavlja venezuelski scenarij – traži kapitulaciju, ali ne i kolaps

Desetljećima je američka politika smjerala k promjeni režima u Kubi i instaliranju prozapadnog, koliko-toliko liberalnog poretka umjesto rigidnih komunista koji otokom vladaju od kraja 1950-ih godina. Po svemu sudeći, poučena uspjehom u Venezueli, administracija Donalda Trumpa mogla bi od Kube tražiti nešto novo – kapitulaciju umjesto kolapsa, kako je to BBC-ju rekao bivši američki veleposlanik na Kubi Jeffrey DeLaurentis.
To bi konkretno moglo značiti ostvarenje scenarija sličnog venezuelskomu – ostaviti komuniste na vlasti, ali ih natjerati da promijene ponašanje i ispunjavaju naloge američkoga velikog brata. Drugim riječima, taj bi scenarij bio vrlo sličan onomu koji se upravo odigrava u Venezueli, u kojoj je SAD svrgnuo, oteo i uhitio predsjednika Nicolása Madura, ali je ostatak režima ostavio na mjestu, i natjerao ga da prihvati američki diktat. Američka vlast kolaps režima na Kubi, a ni u Venezueli, ne želi naprosto zbog moguće humanitarne ili migrantske krize koja bi u tim zemljama mogla nastati.
Ono malo preostalih ideološki zadojenih prokubanskih komunista na Zapadu zaključci gladnog čovjeka morali bi zaboljeti jer Kubanci žele da Trump preuzme kontrolu nad otokom. Kvragu i revolucija!
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
FOTO/VIDEO Ubijen četvrti američki vojnik u ratu; Grci šalju brodove i avione na Cipar, Izraelci najavili novi udar na Libanon
FOTO/VIDEO Britanci ponudili Amerikancima svoje baze, Trump poručio 'iranskim patriotima': Iskoristite ovaj trenutak, budite hrabri
FOTO Je li ovo početak kraja MAGA saveza? Pogledajte što se događalo uoči ratne operacije, svi se pitaju jedno
Putin pod neviđenim pritiskom, ruski političari pobjesnili: 'Naši saveznici sustavno se uništavaju. Jasno je tko je sljedeći'
Želite prijaviti greške?
Macron mijenja nuklearnu doktrinu, ovo je njegov plan za spas Europe od Putina
Navijači Dinama se moraju pomiriti: Ovo više nije klub koji je pobjeđivao Chelsea i Milan
Imam Admir Muhić: 'Islamski centar gradimo samo donacijama, polovicu sredstava darovali su putnici u prolazu'
Nadolazeća europska zvijezda za VL: Velika je stvar što će on biti s nama, to je prava 'zvijer' od igrača
Još iz kategorije
Pozivati se na domoljublje uz pokušaj maltretiranja starijih ljudi nije stav, već ozbiljan simptom
Prosvjedi ispred privatnih stanova i kuća predstavljaju pravno i etičko pitanje u kojem se sukobljavaju pravo na slobodu izražavanja i javnog okupljanja s pravom na poštovanje privatnog i obiteljskog života, doma i dostojanstva
Milanovićev pristup Iranu zapravo je preslika njegove 'doktrine' o Ukrajini
Milanović je Rusiju ipak nazvao agresorom (uz dodatak "ali..."), dok je prema Izraelu u kontekstu Irana i Gaze postao daleko oštriji
Je li moralna čistoća Mosta i Marije Selak Raspudić zavaravanje birača?
Postoji jasna razlika između onoga tko promijeni stranu za osobnu korist i stranke koja pregovara o koaliciji kako bi provela svoj program
Nekadašnji saveznici iz rata protiv Zapada u ratu za novi poredak u regiji
Afganistan ponovno poprima obilježja geopolitičkog prostora posrednih nadmetanja velikih sila, podsjećajući na dinamiku hladnog rata
Najbolje su ukrajinska i izraelska vojska. Zoki HV-u brani kontakt s obje
Milanović nije dorastao biti vrhovni zapovjednik. Sve normalne države žele učiti iz njihovih ratnih iskustava, a Hrvatima je to zabranio. Nije slučajno, a još gore ako je
Hej, šoveni; kako hrvatski nacionalizam proždire supstancu vlastitog naroda
Nacija i religija nisu nikakva identitetska, nego manifestacijska pitanja. Njima se ne slavi intima pojedinca, nego se ubija njegova volja u ime kolektivne jednoumnosti
Milanović je nekad Orbánu govorio da predstavlja slijepo crijevo Europe, a sad Orbánovim stopama posjećuje Gruziju i gadi EU
Kad treba reći bobu bob, popu pop, a Zoranu Milanoviću da po pitanju Europske unije zvuči kao Orbán, tada ima ljudi, ali nema čovjeka, ni žene, ni nebinarnog
Možemo li polagati vijenac u Yad Vashenu, a na koncertu vikati 'za dom spremni'
Godinama je Europa rasipala energiju tražeći rješenje za svoje sukobe interesa; oklijevala je na Rubikonu dok je Viktor Orbán švercao europski novac za rusku politiku; dovela se u situaciju da sama sebi nije dostatna, a od Mađara očekuje da je oslobode zločestog dečka
Je li priča s PET/CT uređajima zaista 'najveća pljačka u javnom zdravstvu'?
Prethodno je verbalno zgazila prof. Alena Ružića jer u bolnici koju je donedavno vodio (navodno besplatno?) ordinira Medikolov PET/CT, a on tvrdi da u bolnici nema mjesta za takav uređaj pa ga i nije tražio
Izrael pritišće Trumpa da napadne Iran, uhićenje Madura dalo mu je osjećaj svemoći i pojačalo glad za slavom
Značajno je da će predsjednik biti lišen operativne fleksibilnosti koju je rutinski iskorištavao za postizanje maksimalne prednosti u pregovorima s američkim prijateljima i protivnicima