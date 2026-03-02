Trump na Kubi ponavlja venezuelski scenarij – traži kapitulaciju, ali ne i kolaps

Desetljećima je američka politika smjerala k promjeni režima u Kubi i instaliranju prozapadnog, koliko-toliko liberalnog poretka umjesto rigidnih komunista koji otokom vladaju od kraja 1950-ih godina. Po svemu sudeći, poučena uspjehom u Venezueli, administracija Donalda Trumpa mogla bi od Kube tražiti nešto novo – kapitulaciju umjesto kolapsa, kako je to BBC-ju rekao bivši američki veleposlanik na Kubi Jeffrey DeLaurentis.



To bi konkretno moglo značiti ostvarenje scenarija sličnog venezuelskomu – ostaviti komuniste na vlasti, ali ih natjerati da promijene ponašanje i ispunjavaju naloge američkoga velikog brata. Drugim riječima, taj bi scenarij bio vrlo sličan onomu koji se upravo odigrava u Venezueli, u kojoj je SAD svrgnuo, oteo i uhitio predsjednika Nicolása Madura, ali je ostatak režima ostavio na mjestu, i natjerao ga da prihvati američki diktat. Američka vlast kolaps režima na Kubi, a ni u Venezueli, ne želi naprosto zbog moguće humanitarne ili migrantske krize koja bi u tim zemljama mogla nastati.