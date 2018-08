Mlada nada otišla iz Maksimira: Nije mi bilo lako napustiti Dinamo

Ivan Fiolić (22) novi je igrač Genka. Dosadašnji veznjak Dinama jučer je potpisao četverogodišnji ugovor s belgijskim prvoligašem, danas već odradio i prvi trening na novoj destinaciji, piše Goal.

Zanimljivo, Fiolić je već dvije godine "tiha patnja" Genka, još 2016. godine predstavnici belgijskog kluba zaljubili su se u svog novog igrača tijekom europskih ogleda protiv Lokomotive. Čelnici Genka tako su dvije sezone čekali svoju priliku, pa Fiolića konačno "priveli" u Belgiju...

"Zadovoljan sam ovakvom opcijom, sve je završeno, već sam odradio i prvi trening s Genkom. Odradio sam i prve razgovore s trenerom, ostao sam začuđen koliko toga zna o meni. Sve to me puni optimizmom, osjećam koliko ozbiljno računa na mene. Svjestan sam da prvo moram proći tu fazu prilagodbe na novu sredinu, svjestan je toga i trener. Vjeruje mi, ima me u svojim planovima, a to mi je najbitnije" rekao je u razgovoru za Goal Ivan Fiolić, kojem je ovo prva inozemna destinacija u karijeri.

"Nije mi bilo lako napustiti Dinamo, to je moj klub, zauvijek će biti moj klub. U Dinamu sam od malih nogu, prošao sam sve selekcije, ta ljubav nikad neće prestati. Ali, stiglo je vrijeme za razlaz, moja karijera počinje ići u drugome smjeru. Toliko sam toga prošao u tom klubu, toliko puta po kiši trčao na autobus kako bih stigao na trening, za Dinamo me veže niz uspomena. Takve je stvari teško zaboraviti, logično da Dinamu želim svu sreću kako ove, tako i sljedećih sezona."

