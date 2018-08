Barem se Zagreb nakon dugo vremena vratio na maksimirski stadion...

Bila je to večer kad se Zagreb vratio Dinamu. Točno dvadeset godina nakon one čarobne večeri sa Celticom kad je Liga prvaka prvi put stigla u Zagreb i kad je bilo normalno da je stadion pun. Nakon godina igranja pred najvjernijima, bakama, djedama i ponekim prijateljem, kad se znalo dogoditi da ni Zlatana Ibrahimovića ne dođe vidjeti više od pet tisuća ljudi, plavi su sinoć protiv Young Boysa imali podršku kakvu već dugo nisu imali. Pjaca, Kovačić, Vrsaljko i brojni drugi sadašnji reprezentativci nisu imali tu sreću ni takav vjetar u leđa kao Hajrović, Oršić, Šunjić, Zagorac i ostali protiv Young Boysa. I to je velika pobjeda ovog novog Bjeličinog Dinama. Nažalost, jedina sinoć. Ta ju je momčad zaslužila igrama i pobjedama ovog ljeta, a najbolja pozivnica bila je spektakularni prvi dvoboj u Bernu.

„Imaš li kartu za Dinamo? Išao sam skoro sve ove sezone, skoro nikog nije bilo, a sad ne mogu doći do ulaznice.“, jadao nam se jedan navijač.

Ništa čudno za Zagreb. Čim se vidjelo da je prvi dan prodaje ulaznica krenuo odlično, na stadion su odjednom htjeli i oni koji ga već cijelo desetljeće nisu vidjeli.

„Pa još ga nisu dovršili“, primijetio je jedan.

Već na prilazima Maksimiru osjetio se miris velike utakmice, rijeke navijača tekle su prema stadionu koji se dugo izbjegavalo, osim kad reprezentacija igra neku baš veliku utakmice poput onih sa Srbijom ili Grčkom. Sat vremena prije utakmice pod zapadom Maksimira za veliki dvoboj navijači su se zagrijavali uz pivo i hrenovke, zajedno su na tekmu stigli košarkaški izbornik Dražen Anzulović i vaterpolska legenda Dudo Šimenc. Kao da smo cijelo stoljeće čekali da Maksimir na početku utakmice zagrmi „srušit će se stadion...“.

Netko je pitao „hoće li onda izgraditi novi“? Krcati sjever i istok grmjeli su kao devedesetih, a prava eksplozija nastala je kad je Hajrović zabio u 7. minuti za vodstvo Dinama, zapalile su se baklje, no ubrzo je postalo jasno da će švicarski prvak jako teško položiti oružje u Maksimiru i da ga ni to grotlo ni normalna trava neće pokolebati. Young Boys je potvrdio ono što smo znali i prije uzvrata – to je najbolja momčad s kojom je Dinamo posljednjih godina igrao u europskim kvalifikacijama. Bez obzira na ispadanje, Maksimir je sinoć opet bio velik i vrlo pozitivan, nije okrenuo leđa ni u trenucima kad je bilo jasno da je himna Lige prvaka ove sezone prvi i posljednji put odsvirana u Zagrebu. Boysi su vodili navijački orkestar, no Bjeličina momčad osim borbenošću nije ipak sinoć bila na razini publike. Ostalo je sve na Hajrovićevom pogotku i jednoj gredi iz slobodnjaka.

