MERCATO

Miljenika navijača samo korak dijeli od odlaska iz Dinama: Nikada nije dobio pravu priliku

Zagreb: Dinamo i Hartberg odigrali prijateljsku utakmicu
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
30.01.2026.
u 21:36

Seniorsku karijeru započeo je NK Zagrebu iz kojeg se kratko preselio u austrijski Liefering (drugu momčad Salzburga) prije nego se 2017. vratio u hrvatski nogomet postavši član Osijeka

Robert Mudražija vrlo je blizu odlaska iz zagrebačkog Dinama. Kako je prvi javio Germanijak, zegrebački klub vrlo je blizu finaliziranja dogovora s ciparskim AEK-om iz Larnace, protivnikom Rijeke iz ligaškog dijela Konferencijske lige.

28-godišnji ofenzivni veznjak trebao bi otići na posudbu do kraja sezone, a u nju će biti uključena i opcija otkupa njegovog ugovora na kraju sezone za 700 tisuća eura. Mudražija nikada nije dočekao pravu priliku u Dinamu nakon što je prošlog ljeta doveden za milijun eura. Sada nakon šest mjeseci, šest nastupa i 132 minute na terenu u plavom dresu napušta Maksimir.

Seniorsku karijeru započeo je NK Zagrebu iz kojeg se kratko preselio u austrijski Liefering (drugu momčad Salzburga) prije nego se 2017. vratio u hrvatski nogomet postavši član Osijeka. Impresionirao je tijekom igara u Slavoniji dovoljno da ga Kopenhagen dovede za 2.7 milijuna eura.

Nije se u Danskoj najbolje snašao pa je neko vrijeme proveo na posudbama u Rijeci i ljubljanskoj Olimpiji, Potom se pridružio Slaven Belupu prije nego što je stigao u Lokomotivu gdje je prošle sezone igrao najbolji nogomet karijere. U 33 nastupa u HNL-u, zabio je 14 pogodaka, a dodao je i jedan pogodak u tri nastupa u Kupu.
Transfer AEK Robert Mudražija Dinamo

