PATRIK ĆAVAR

Zlatni olimpijac za VL: Reći ću vam što bih napravio da sam izbornik, bronca bi bila sjajan uspjeh

Autor
Dražen Brajdić
30.01.2026.
u 22:20

- Mi smo reprezentacija koja je najmanje zabijala iz brzog centra. Razlog može biti u tome što imamo vrlo visoke i teretne igrače koji igraju obranu i oni ne mogu istrčati taj brzi centar kao što to čine neki niži igrači. A Nizozemci, Danci ili Nijemci, nakon primljenog pogotka, jure kao avioni.

Patrik Ćavar, ponajbolji rukometaš kojeg smo ikad imali, polufinale Hrvatske i Njemačke gledao je u svom Metkoviću. A baš kao i naši reprezentativci, ni on nije imao prigovora na pobjedu "pancera".

- Njemačka je bila bolja, imali su sjajnog vratara sa 14 obrana a to su većinom bili teški šutevi, ziceri, sedmerci. On je bio prevaga. Da su naši vratari uspjeli sakupiti isto toliko obrana onda bi tu bilo svega. Vratari su možda i najvažniji u građenju uspjeha. A naši nisu bili na Wolffovoj razini i baš za tih nekoliko pogodaka razlike smo i izgubili.

Hrvatska rukometna reprezentacija Patrik Ćavar EP rukomet 2026.

Avatar rubinet
rubinet
22:24 30.01.2026.

Veliki igrač.Uz Balića naš najveći.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

