Zlatni olimpijac za VL: Reći ću vam što bih napravio da sam izbornik, bronca bi bila sjajan uspjeh

Patrik Ćavar, ponajbolji rukometaš kojeg smo ikad imali, polufinale Hrvatske i Njemačke gledao je u svom Metkoviću. A baš kao i naši reprezentativci, ni on nije imao prigovora na pobjedu "pancera".



- Njemačka je bila bolja, imali su sjajnog vratara sa 14 obrana a to su većinom bili teški šutevi, ziceri, sedmerci. On je bio prevaga. Da su naši vratari uspjeli sakupiti isto toliko obrana onda bi tu bilo svega. Vratari su možda i najvažniji u građenju uspjeha. A naši nisu bili na Wolffovoj razini i baš za tih nekoliko pogodaka razlike smo i izgubili.