UŽIVO
Hrvatska pružila odličan otpor Njemačkoj, ali ostala bez finala
EHF vrši tešku represija prema Hrvatima: Pogledajte kako se odnose prema navijačima u dvorani!
Evo kada Hrvatska ide u borbu za brončanu medalju na europskom prvenstvu
KOMENTAR

U Herningu se ugasnuo još jedan veliki san, ali znate li zbog koje spoznaje ostaje najveća gorčina?

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
30.01.2026.
u 19:25

Bilo nam je jasno i prije utakmice, a onda smo dobili i potvrdu – naši rukometaši u Danskoj nisu imali ni približno veliku podršku s tribina kakvu su uživali u Švedskoj. Velik broj slobodnih ulaznica organizatori nisu pustili u prodaju kako bi danskim navijačima ostavili što više sjedala. Zato dvorana na našoj utakmici ni izbliza nije bila puna

Nažalost, ništa od četvrtog finala za Hrvatsku. U Herningu se ugasnuo još jedan veliki san. Njemačka je u prvom polufinalu Europskog prvenstva bila bolja i ostavila nas bez borbe za zlato. „Panceri“ pobjedom, 31:28 idu u finale, a nama ostaje utješna borba za broncu, prilika da osvojimo četvrtu medalju tog sjaja, nakon 1994., 2012. i 2016. godine. No večeras to teško zvuči kao prava utjeha.

Njemačka nas je pobijedila na velikom natjecanju prvi put nakon dugo vremena, i to u trenutku kada smo vjerovali da se povijest može još jednom ponoviti. Gledajući i dvije pripremne utakmice uoči turnira, Nijemci su u kratkom razdoblju upisali tri pobjede protiv Hrvatske. Previše za jednu generaciju koja se borila do kraja, ali jednostavno nije imala dovoljno snage ni rješenja.

Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026.

Komentara 19


ŠO
šokacmika
19:28 30.01.2026.

Ima li VL boljeg sportskog novinara od ovog diletatnta?

Avatar Idler 3
Idler 3
19:32 30.01.2026.

Šteta al drago mi je zbog našeg drageg gradonačelnika 😜

NO
Noštromo
19:42 30.01.2026.

Tesko naši mogu dvije uzastopno izgubit.

