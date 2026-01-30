Nažalost, ništa od četvrtog finala za Hrvatsku. U Herningu se ugasnuo još jedan veliki san. Njemačka je u prvom polufinalu Europskog prvenstva bila bolja i ostavila nas bez borbe za zlato. „Panceri“ pobjedom, 31:28 idu u finale, a nama ostaje utješna borba za broncu, prilika da osvojimo četvrtu medalju tog sjaja, nakon 1994., 2012. i 2016. godine. No večeras to teško zvuči kao prava utjeha.
Njemačka nas je pobijedila na velikom natjecanju prvi put nakon dugo vremena, i to u trenutku kada smo vjerovali da se povijest može još jednom ponoviti. Gledajući i dvije pripremne utakmice uoči turnira, Nijemci su u kratkom razdoblju upisali tri pobjede protiv Hrvatske. Previše za jednu generaciju koja se borila do kraja, ali jednostavno nije imala dovoljno snage ni rješenja.
U Herningu se ugasnuo još jedan veliki san, ali znate li zbog koje spoznaje ostaje najveća gorčina?
Bilo nam je jasno i prije utakmice, a onda smo dobili i potvrdu – naši rukometaši u Danskoj nisu imali ni približno veliku podršku s tribina kakvu su uživali u Švedskoj. Velik broj slobodnih ulaznica organizatori nisu pustili u prodaju kako bi danskim navijačima ostavili što više sjedala. Zato dvorana na našoj utakmici ni izbliza nije bila puna
