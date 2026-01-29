Poznato kada Livaković dolazi na potpis ugovora s Dinamom: Trakavica je konačno završena

Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković putuje iz katalonskog grada Girone u Zagreb kako bi potpisao ugovor s Dinamom, rekao je u četvrtak Hini glasnogovornik Girone.

Livaković u četvrtak nije trenirao u tom španjolskom prvoligašu koji se priprema za subotnju utakmicu s Oviedom.

"Putuje u Zagreb", izjavio je glasnogovornik David Torras.

Livaković, 31-godišnji hrvatski reprezentativac, u Zagrebu bi trebao proći liječničko testiranje, a onda potpisati ugovor na šest mjeseci.

Posljednjih pet mjeseci bio je na posudbi u Gironi gdje ga je poslao njegov klub istanbulski Fenerbahce, ali ondje nije upisao niti jedan nastup. Zatražio je odlazak kako bi branio i spreman dočekao Svjetsko prvenstvo u lipnju.

Dinamo je posljednjih tjedana pregovarao s Fenerbahceom oko dovođenja Livakovića, a u utorak je postignut načelni sporazum prema kojem dolazi na posudbu do kraja sezone.

Dinamo večeras igra u Danskoj utakmicu Europske lige s Midtjyllandom, a trener Mario Kovačević je uoči tog gostovanja odbio komentirati dolazak Livakovića "dok ne bude služben".

Vodeća momčad hrvatskog prvenstva trenutno ima tri vratara, Ivana Filipovića, Ivana Nevistića i Danijela Zagorca.

Livaković je branio za Dinamo od 2016. do 2023. kada je otišao u Fenerbahce.