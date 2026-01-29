Kovačević otkrio Dinamove kalkulacije uoči početka Europske lige: 'Ovo smo ciljali'

Nogometaši Dinama izborili su plasman u doigravanje Europske lige unatoč porazu od Midtjyllanda od 2:0 u posljednjem kolu ligaške faze Europske lige. Plavi su zauzeli 23. mjesto u ovoj fazi natjecanja te će svoj put u osminu finala tražiti kroz doigravanje u kojem su mu potencijalni protivnici Genk i Bologna.

Ovako je utakmicu komentirao trener Dinama Mario Kovačević:

- Čestitao bih Midtjyllandu na zasluženoj pobjedi iako smo mi puno dobrih stvari danas radili. Primili smo taj prvi gol gdje smo se morali brže vratiti. Mislim da smo to trebali spriječiti i da bi bilo puno zanimljivije poslije. Mislim da smo zaslužili postići bar jedan pogodak. Sretan sam što smo prošli u drugi krug, ispunili smo svoj cilj, osvojili tih deset bodova iako je neki cilj bio 11.

Sastav je bio podosta rotiran. Je li plan bio da udarna postava uđe u drugom poluvremenu?

- Htjeli smo malo biti energičniji, brži. Prvo poluvrijeme im nismo puno dozvolili, ali u nekim trenucima je možda nedostajalo hrabrosti tako da prvo poluvrijeme solidno. Drugo poluvrijeme, vjerovao sam da možemo do gola. Bili smo i opasni, primili smo taj prvi gol... Moramo se brže vraćati u obranu. Drugi gol, znali smo da tako igraju, ali taktički tu nismo najbolje reagirali.

Jeste li gledali druge rezultate i koga biste rađe u doigravanju? Genk ili Bolognu?

- Nisam pratio druge rezultate, gledao sam da mi napravimo što trebamo da prođemo dalje, a to je bilo najmanje neriješeno. Mislim da su i Genk i Bologna kvalitetne ekipe, podjednako kvalitetne. Mi ćemo se dobro pripremiti i mislim da možemo s optimizmom gledati prema tome.



Završno viđenje ligaškog dijela Europske lige?

- Znali smo da je Europska liga jako natjecanje. Gledali smo da nekih 11 bodova bude dovoljno, to je tri pobjede i dvije neriješene, na kraju je ispao jedan remi. Dobro smo krenuli u prve tri utakmice, onda je došla crna rupa protiv Celte, Betisa i Lillea gdje nismo bili dobri pa je došla ključna utakmica protiv FCSB-a koju smo znali da moramo pobijediti i na kraju jesmo.

Svoje viđenje utakmice dao je igrač Miha Zajc:

- Mislim da je najbitnije da smo prošli dalje što je i bio naš cilj. Bili su teški uvjeti, bilo je hladno, teren je bio smrznut, nije se dalo baš igrati po podu. Trebali smo bolje reagirati na druge lopte. Na kraju najbitnije da smo prošli dalje.

Dinamo ima za čime žaliti pa i vi. Imali ste dobru priliku nakon što je Beljo pogodio vratnicu:

- Trebao samo to možda bolje pucati, gore pod gredu, ali bila je jako brza lopta. Mislim da je Midtjylland zasluženo pobijedio.

Genk ili Bologna u doigravanju?

- Ja bih radije Bolognu, ali vidjet ćemo što će donijeti ždrijeb.

Luka Stojković bio je jedan od najraspoloženijih igrača Dinama:

- Mislim da smo se dobro držali po jako teškom vremenu. Dobili smo dva gola iz nekih naših grešaka, ali sretni smo što smo prošli dalje. Možemo žaliti za dosta stvari, ali što je tu je. Možemo puno dobrih stvari izvući iz ove utakmice, ono loše ispraviti i idemo dalje.