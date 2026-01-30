Evo kada Hrvatska ide u borbu za brončanu medalju na europskom prvenstvu

Hrvatska muška rukometna reprezentacija ostala je bez plasmana u finale Europskog prvenstva u danskom Herningu, gdje je u petak u polufinalu poražena od Njemačke s 28-31 (15-17).

Tako će Hrvatska u nedjelju igrati utakmicu za broncu protiv poražene reprezentacije iz drugog polufinala u kojem će igrati Danska i Island (20.30 sati). Pobjednik iz tog dvoboja će se protiv Njemačke boriti za naslov europskog prvaka.

Hrvatska je tako još jednom ostala bez prilike za osvajanje jedinog zlatnog odličja koje joj nedostaje, a u nedjelju od 15.15 sati će naši rukometaši imati priliku osvojiti četvrtu broncu s europskih prvenstava.