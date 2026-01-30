Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
Hrvatska pružila odličan otpor Njemačkoj, ali ostala bez finala
EHF vrši tešku represija prema Hrvatima: Pogledajte kako se odnose prema navijačima u dvorani!
Evo kada Hrvatska ide u borbu za brončanu medalju na europskom prvenstvu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIŠTA NIJE GOTOVO

Evo kada Hrvatska ide u borbu za brončanu medalju na europskom prvenstvu

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
30.01.2026.
u 19:31

Tako će Hrvatska igrati utakmicu za broncu protiv poražene reprezentacije iz drugog polufinala u kojem će igrati Danska i Island (20.30 sati).

Hrvatska muška rukometna reprezentacija ostala je bez plasmana u finale Europskog prvenstva u danskom Herningu, gdje je u petak u polufinalu poražena od Njemačke s 28-31 (15-17).

Tako će Hrvatska u nedjelju igrati utakmicu za broncu protiv poražene reprezentacije iz drugog polufinala u kojem će igrati Danska i Island (20.30 sati). Pobjednik iz tog dvoboja će se protiv Njemačke boriti za naslov europskog prvaka.

Hrvatska je tako još jednom ostala bez prilike za osvajanje jedinog zlatnog odličja koje joj nedostaje, a u nedjelju od 15.15 sati će naši rukometaši imati priliku osvojiti četvrtu broncu s europskih prvenstava.

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad'
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026. rukomet

Komentara 1

Pogledaj Sve
JA
jazovka
20:32 30.01.2026.

Oce tupson pivat za broncu?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!