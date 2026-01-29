Stručnjak za transfere tvrdi: Perišić nikad bliže Interu, pritišće klub da ga pusti

Već neko vrijeme traje transfer saga oko povratka Ivana Perišića u milanski Inter. Nerazzuri su oslabljeni na desnoj strani zbog ozljede Denzela Dumfriesa, a kako ne žele trošiti previše u zimskom prijelaznom roku, hrvatskog reprezentativca vide kao idealno i jeftino rješenje. Trener Christian Chivu jasno je dao do znanja kako želi 36-godišnjaka u momčadi, a i sam igrač se želi vratiti na Giuseppe Meazzu.

Jedini problem predstavlja njegov trenutačni klub PSV koji je dosad odbijao pustiti ključnog igrača usred sezone. No kako je nizozemski prvak ispao iz Lige prvaka, sada se Perišićev transfer ne čini toliko nerealnim. Prije nekoliko tjedana pisalo se kako će ga PSV pustiti samo u slučaju da ispadnu iz Lige prvaka i da Inter plati određenu odštetu. Jedan od ta dva uvjeta je zadovoljen, a s obzirom da ga Tranfermarkt zbog godina cijeni na samo 1.3 milijuna eura, Nerazzuri si ga itekako mogu priuštiti.

Hrvati poludjeli zbog skandaloznog poteza EHF-a: Ovako nešto nisu mogli zamisliti niti u ludilu! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Talijanski insajder Gianluca di Marzio je objavio kako je Perišić sve bliže Interu i inzistira na transferu do kraja prijelaznog roka. "Interov optimizam oko Perišića raste nakon što je PSV ispao iz Lige prvaka. Igrač sam pritišće klub da da zeleno svjetlo" - napisao je novinar na društvenim mrežama.

Perisic-@Inter, dopo l'uscita del @PSV dalla @ChampionsLeague cresce l'ottimismo. Il giocatore spinge per il via libera finale. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 29, 2026

Inter je klub u kojem je Perišić ostavio najdulji trag. Tijekom sedam godina od 2015. do 2022. (sezonu 2019./20. proveo na posudbi u Bayernu) odigrao je 254 utakmice te zabio 55 golova i upisao 50 asistencija.